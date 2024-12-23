Τραμπ: Θέλει την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από τη Δανία 

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε τη Δευτέρα τη συζήτηση για τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντας την απόκτηση και τον έλεγχο της αυτόνομης δανικής επικράτειας ως «απόλυτη αναγκαιότητα» για τις ΗΠΑ.



Ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση του στο Truth Social, ενώ ανακοίνωσε τον Κεν Χάουερι, συνιδρυτή του PayPal, ως την επιλογή του για πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία.



«Για σκοπούς Εθνικής Ασφάλειας και Ελευθερίας σε όλο τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πιστεύουν ότι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Ο Κεν θα κάνει υπέροχη δουλειά εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ.



Παρά την απόκτηση αυτονομίας από τη Δανία το 1979, η Γροιλανδία παραμένει εξαρτώμενη από την Κοπεγχάγη σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις, την ασφάλεια και οικονομικά θέματα. Η περιοχή είναι γνωστή για τα τεράστια αποθέματα ουρανίου, χρυσού, πετρελαίου και φυσικού αερίου.





Το 1946, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν πρόσφερε στη Δανία 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό για να αγοράσει τη Γροιλανδία.



Το 2019, ο τότε πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά του νησιού, μια κίνηση που οδήγησε σε μια σύντομη διπλωματική ρήξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπεγχάγης. «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση. Η Γροιλανδία δεν είναι Δανέζικη. Η Γροιλανδία ανήκει στη Γροιλανδία. Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν εννοείται σοβαρά», είχε δηλώσει η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Γροιλανδία το 2019.

Εξοργισμένος από την επικριτική δήλωση της Φρέντρικσεν, ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη κρατική επίσκεψη στη Δανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επίσης να επαναφέρει τον έλεγχο των ΗΠΑ στη Διώρυγα του Παναμά, κατηγορώντας τη χώρα ότι χρεώνει υπερβολικά τέλη για τη χρήση του περάσματος της Κεντρικής Αμερικής, που επιτρέπει στα πλοία να διασχίζουν τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανοί.

Σε μια ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου στο Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε, επίσης, ότι δεν θα άφηνε το κανάλι να πέσει σε «λάθος χέρια» και φάνηκε να προειδοποιεί για πιθανή κινεζική επιρροή στο πέρασμα, γράφοντας ότι το κανάλι δεν πρέπει να το διαχειρίζεται η Κίνα.

Πηγή: skai.gr

