Ιράν: Υποστηρίζουμε την κυριαρχία της Συρίας - Να μην γίνει «καταφύγιο για την τρομοκρατία»

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει την κυριαρχία της Συρίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα δεν πρέπει να γίνει «καταφύγιο για την τρομοκρατία».

«Η θεμελιώδης θέση μας για τη Συρία είναι πολύ σαφής: η διατήρηση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Συρίας, και ο λαός της Συρίας να αποφασίσει για το μέλλον της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπακάι, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να «γίνει καταφύγιο για την τρομοκρατία».

«Ο λαός της Συρίας πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της χωρίς καταστροφικές, ξένες παρεμβάσεις» σημείωσε δε, ο Ιρανός αξιωματούχος, σε μια αιχμή που φαίνεται να στόχευε κυρίως την Άγκυρα.

«Δεν έχουμε άμεση επαφή με τη [νέα] κυρίαρχη αρχή στη Συρία» ξεκαθάρισε.

Η Τεχεράνη υποστήριζε σθεναρά τον έκπτωτο δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Το Ιράν εξετάζει λαθρεμπόριο όπλων στη Χεζμπολάχ

Το ενδεχόμενο λαθρεμπορίου όπλων στη Χεζμπολάχ με πτήσεις προς Λίβανο εξετάζει στο μεταξύ η Τεχεράνη, καθώς οι χερσαίες διαδρομές που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν στη Συρία δεν είναι πλέον εφικτές.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τη Δευτέρα, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος, με την επανέναρξη των πτήσεων μεταξύ Τεχεράνης και Βηρυτού, η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να προσπαθήσει να μετατρέψει την πρωτεύουσα του Λιβάνου σε κέντρο για τις παραδόσεις της.



Η Δύση «ανησυχεί ότι το Ιράν έχασε [τη Δαμασκό ως] το ‘’αεροδρόμιό’’ της στην περιοχή για λαθρεμπόριο όπλων και τώρα προσπαθεί να μετατρέψει το αεροδρόμιο της Βηρυτού στο νέο του κόμβο επιμελητείας, όπως έκανε στη Συρία», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.



Σημείωσε δε ότι αυτό «θα μπορούσε να οδηγήσει στην επόμενη κλιμάκωση».



Πρόσφατα, το νέο καθεστώς των ανταρτών στη Συρία, με επικεφαλής τον αρχηγό των τζιχαντιστών Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε την απόφασή του να εμποδίσει τους Ιρανούς να πετούν πάνω από τον ουρανό της Συρίας.

