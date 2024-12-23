Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή της προς την κυβέρνηση του Παναμά, μετά την απειλή του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή, να επαναφέρει στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών τη Διώρυγα του Παναμά.

«Πράγματι, η Διώρυγα του Παναμά ανήκει στους Παναμέζους» δήλωσε η Σεϊνμπάουμ, μιλώντας στην καθιερωμένη πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

