Δεν πωλούμαστε, απαντά η Γροιλανδία στον Τραμπ

Η Γροιλανδία δεν πωλείται, δήλωσε ο ηγέτης της τη Δευτέρα, απαντώντας στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την «κυριότητα και τον έλεγχο» του τεράστιου νησιού της Αρκτικής που αποτελεί μέρος της Δανίας για περισσότερα από 600 χρόνια.

«Η Γροιλανδία είναι δική μας. Δεν είμαστε προς πώληση και δεν θα είμαστε ποτέ προς πώληση. Δεν πρέπει να χάσουμε τον μακροχρόνιο αγώνα μας για ελευθερία» δήλωσε σε γραπτό σχόλιο ο πρωθυπουργός του νησιού Mute Egede.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι επέλεξε τον Κεν Χάουερι, πρώην απεσταλμένο στη Σουηδία, ως πρεσβευτή του στην Κοπεγχάγη και σχολίασε το καθεστώς της Γροιλανδίας, ημιαυτόνομου τμήματος της Δανίας που φιλοξενεί μεγάλη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

«Για λόγους εθνικής ασφάλειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πιστεύουν ότι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απόλυτη αναγκαιότητα» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση της Δανίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Η Γροιλανδία, με την αεροπορική βάση Pituffik, είναι στρατηγικής σημασίας για τον στρατό των ΗΠΑ και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική περνάει μέσω του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, ο Τραμπ το 2019 εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει τη Γροιλανδία, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε αμέσως από τη Δανία καθώς και από τις αρχές του νησιού πριν γίνουν οποιεσδήποτε επίσημες συζητήσεις.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν χαρακτήρισε τότε την προσφορά του Τραμπ ως «παράλογη» και απέρριψε την ιδέα ως «κακή». Στη συνέχεια ο Τραμπ είχε ακυρώσει μια επίσκεψη στην Κοπεγχάγη.

Η Φρέντερικσεν παραμένει πρωθυπουργός της Δανίας.

Από το 2009 η Γροιλανδία έχει το δικαίωμα να κηρύξει την ανεξαρτησία της από τη Δανία. Το νησί των περίπου 56.000 κατοίκων, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Κοπεγχάγης, απορρίπτει επίσης την πρόταση.

Την Κυριακή, ο Τραμπ απείλησε να επαναφέρει τον έλεγχο των ΗΠΑ στη Διώρυγα του Παναμά, κατηγορώντας τον Παναμά ότι χρεώνει υπερβολικά τέλη για το πέρασμα από το κανάλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.