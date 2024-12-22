Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο επιβεβαίωσε εκ νέου την κυριαρχία της χώρας στη διώρυγα του Παναμά την Κυριακή μετά τις απειλές του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανακαταλάβει το κανάλι.

«Κάθε τετραγωνικό μέτρο του καναλιού του Παναμά και της γύρω περιοχής ανήκει στον Παναμά και θα συνεχίσει να ανήκει», είπε ο Μουλίνο σε ηχογραφημένη δήλωση που κυκλοφόρησε στο X, προσθέτοντας ότι η κυριαρχία και η ανεξαρτησία του Παναμά είναι αδιαπραγμάτευτες.

Οι απειλές Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επαναφέρει τον έλεγχο των ΗΠΑ στη Διώρυγα του Παναμά, κατηγορώντας τον Παναμά ότι χρεώνει υπερβολικά τέλη για τη χρήση του περάσματος της Κεντρικής Αμερικής, που επιτρέπει στα πλοία να διασχίζουν τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανοί.

Σε μια ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου στο Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε, επίσης, ότι δεν θα άφηνε το κανάλι να πέσει σε «λάθος χέρια» και φάνηκε να προειδοποιεί για πιθανή κινεζική επιρροή στο πέρασμα, γράφοντας ότι το κανάλι δεν πρέπει να το διαχειρίζεται η Κίνα.

Η Κίνα δεν ελέγχει ούτε διαχειρίζεται το κανάλι. Ωστόσο, μια θυγατρική της CK Hutchinson Holdings με έδρα το Χονγκ Κονγκ διαχειρίζεται δύο λιμάνια που βρίσκονται στις εισόδους της Καραϊβικής και του Ειρηνικού στο κανάλι, αντίστοιχα.

Η ανάρτηση ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο παράδειγμα ενός ηγέτη των ΗΠΑ που είπε ότι θα μπορούσε να πιέσει μια κυρίαρχη χώρα να παραδώσει εδάφη. Υπογραμμίζει επίσης μια αναμενόμενη αλλαγή στην αμερικανική διπλωματία υπό τον Τραμπ, ο οποίος ιστορικά δεν αποφεύγει να απειλεί συμμάχους και να χρησιμοποιεί πολεμική ρητορική όταν έχει να κάνει με ομολόγους του.

«Τα τέλη που χρεώνονται από τον Παναμά είναι γελοία, ειδικά αν γνωρίζουμε την εξαιρετική γενναιοδωρία που έχουν επιδείξει οι ΗΠΑ στον Παναμά», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

«Δεν δόθηκε προς όφελος άλλων, αλλά απλώς ως δείγμα συνεργασίας με εμάς και τον Παναμά. Εάν δεν τηρηθούν οι αρχές, ηθικές και νομικές, αυτής της μεγαλόψυχης χειρονομίας μας, τότε θα απαιτήσουμε από τη Διώρυγα του Παναμά να μας επιστραφεί πλήρως και χωρίς αμφιβολία», έγραψε.

Η πρεσβεία του Παναμά στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχτισαν σε μεγάλο βαθμό το κανάλι και διοικούσαν την περιοχή γύρω από το πέρασμα για δεκαετίες. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Παναμάς υπέγραψαν μία σειρά συμφωνιών το 1977 που άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του καναλιού στον πλήρη έλεγχο του Παναμά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν τον έλεγχο του καναλιού το 1999 μετά από μια περίοδο κοινής διοίκησης.

Η πλωτή οδός, η οποία επιτρέπει τη διέλευση έως και 14.000 πλοίων ετησίως, αντιπροσωπεύει το 2,5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και είναι κρίσιμης σημασίας για τις αμερικανικές εισαγωγές αυτοκινήτων και εμπορικών αγαθών από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία και για τις αμερικανικές εξαγωγές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου. .

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ο Τραμπ θα επιδίωκε να ανακτήσει τον έλεγχο του καναλιού και δεν θα είχε καμία προσφυγή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εάν αποφάσιζε να κάνει ένα παιχνίδι για το πέρασμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξετάζει ανοιχτά την εδαφική επέκταση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει σκεφτεί επανειλημμένα τη μετατροπή του Καναδά σε πολιτεία των ΗΠΑ, αν και δεν είναι σαφές πόσο σοβαρός είναι για το θέμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 2017-2021, ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει τη Γροιλανδία, μια αυτόνομη επικράτεια της Δανίας. Αποκρούστηκε δημόσια από τις δανικές αρχές πριν προλάβουν να γίνουν οποιεσδήποτε συνομιλίες.

