Πληθωρισμός, εκλογές και πόλεμος κυριάρχησαν το 2024

Ο πληθωρισμός μειώθηκε στις περισσότερες οικονομίες σε όλο τον κόσμο το 2024, αλλά οι ψηφοφόροι δεν έδωσαν σημασία.

Εξοργισμένοι από τη μεγάλη αύξηση των τιμών στα πάντα, από τα αβγά μέχρι την ενέργεια, τιμώρησαν τα κόμματα με κάθε ευκαιρία. Ο πόνος του πληθωρισμού παραμένει και τα κυβερνώντα κόμματα ανέλαβαν την ευθύνη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ακρίβεια βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές, παρά τους φόβους ότι στη δεύτερη θητεία του πιθανόν να πλήξει ακόμη περισσότερο τους δημοκρατικούς θεσμούς στο εσωτερικό της χώρας και τις διεθνείς σχέσεις.

Η οργή για τον πληθωρισμό οδήγησε σε αλλαγές κυβερνήσεων σε αρκετές χώρες: στη Βρετανία, την Μποτσουάνα, την Πορτογαλία και τον Παναμά, αναφέρει το Reuters.

Οι ψηφοφόροι της Νότιας Κορέας έφεραν την αντιπολίτευση στην εξουσία μετά την απόπειρα του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ, στις αρχές Δεκεμβρίου, να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, μια κίνηση που η Εθνοσυνέλευση ανέστρεψε γρήγορα. Οι εκλογές τάραξαν επίσης τη Γαλλία και τη Γερμανία, και την Ιαπωνία και την Ινδία.

Ένα μέρος που δεν άλλαξε: η Ρωσία, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανεξελέγη με 88% των ψήφων, ρεκόρ στη μετασοβιετική Ρωσία.

Η Μόσχα συνέχισε τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, αποκομίζοντας αξιοσημείωτα εδαφικά κέρδη. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στη σύγκρουση η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Υποσχέθηκε να τελειώσει τον πόλεμο σε μια μέρα. Πολλοί στην Ουκρανία και αλλού στην Ευρώπη φοβούνται ότι αυτό σημαίνει πως τάσσεται στο πλευρό του Πούτιν.

Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνέχισε τον πόλεμο κατά της Γάζας και τον επέκτεινε στον Λίβανο, καταστρέφοντας την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Στη Συρία, μια καλά συντονισμένη ομάδων ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ και τώρα επιδιώκει να κυβερνήσει τη χώρα.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, εταιρείες σε όλο τον κόσμο αγωνίστηκαν να προσαρμοστούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Η κυριαρχία των εταιρειών τεχνολογίας μπορεί να συνοψιστεί σε αυτό το απλό γεγονός: επτά εταιρείες τεχνολογίας - οι λεγόμενες Magnificent Seven - αντιπροσωπεύουν τώρα περισσότερο από το ένα τρίτο της κεφαλαιοποίησης του S&P 500.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος διευθύνει μια από αυτές τις εταιρείες, την Tesla, είναι σύμβουλος και οικονομικός υποστηρικτής του Τραμπ.

Κοιτάζοντας το μέλλον, αυτός ο συνδυασμός των εταιρειών τεχνολογίας και της πολιτικής δύναμης θα μπορούσε να καθορίσει το 2025.

Πηγή: skai.gr

