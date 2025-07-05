Τραμπ: Θέλει συμφωνία για τη Γάζα, αλλά το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει για επιθεωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία για τη Γάζα την επόμενη εβδομάδα», ενώ σημείωσε ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει να γίνουν επιθεωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρεπουμπλικάνος τόνισε ότι «δυσαρεστήθηκε πολύ» από τη συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ είπε ότι είναι «πολύ» αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επίτευξης εκεχειρίας στη Λωρία της Γάζας, αν και πρόσθεσε ότι «αυτό αλλάζει μέρα με τη μέρα».

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι η Χαμάς απάντησε θετικά στην πιο πρόσφατη πρόταση των διαπραγματευτών, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Είναι καλό. Δεν με έχουν ενημερώσει. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τη Γάζα». Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να γίνουν επιθεωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα ούτε να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ωστόσο επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να το ξεκινήσει εκ νέου σε άλλες εγκαταστάσεις. Όπως εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος θα συζητήσει το θέμα του Ιράν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε και πάλι ότι «δυσαρεστήθηκε πολύ» από τη συνομιλία που είχε την Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, «είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σας είπα ότι δυσαρεστήθηκα πολύ από τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Πούτιν. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, απλώς να συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους, δεν είναι καλό».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι στη διάρκειά της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας προειδοποίησε τον Πούτιν ότι ενδέχεται να επιβληθούν νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας και πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ανησυχεί για αυτό το ενδεχόμενο και κατανοεί ότι μπορεί να επίκειται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε χθες Παρασκευή και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους στο Air Force One, στη διάρκεια της συζήτησης τους επεσήμανε ότι είναι πιθανό η Ουάσινγκτον να στείλει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

