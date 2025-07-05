Οι φονικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Τέξας των ΗΠΑ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0 — WeatherUpdateEU (@WeatherUpdateEU) July 4, 2025

Νωρίτερα, ο αντικυβερνήτης του Τέξας είχε αναφέρει 6-10 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και περίπου 20 αγνοούμενους. «Δεν έχουμε νεότερα για περίπου 20 κορίτσια» από τα περίπου 750 που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση, είπε ο Νταν Πάτρικ σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ελπίδα πως ίσως έχουν βρει καταφύγιο στα δέντρα ή δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν.

Rescued children have been reunited with their families in Texas, but the heartbreak continues as more than 20 children are still missing in the aftermath of the devastating floods in Texas.



School buses and military-style rescue trucks pulled in one by one, carrying frightened,… pic.twitter.com/KYjkOa3PaD — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 5, 2025

Στη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου είχε προβληθεί βίντεο από τη διάσωση με ελικόπτερο εγκλωβισμένων που είχαν σκαρφαλώσει σε δέντρα για να σωθούν.

Rain is still coming down over the Hill Country while our first responders continue to rescue folks in Kerr County.



We are so appreciative of the men and women who risk their lives to help others. pic.twitter.com/9InWAgETvt — Texas General Land Office (@TXGLO) July 5, 2025

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έστειλαν ενισχύσεις στις πληγείσες περιοχές.

The Texas National Guard was activated yesterday as part of a multi-agency response to severe weather conditions affecting the Hill Country. Texas Task Force 1 (TX-TF1) helicopter search and rescue teams in Martindale deployed to Hunt and Kerrville, Texas. Our Service Members are… pic.twitter.com/MuT8abtyje — Texas Military Dept. (@TXMilitary) July 4, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομητεία.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.



Praying for the best.



This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 4, 2025

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπίτια και δέντρα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην κομητεία Κερ, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση και όσους κατοικούν κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε να μετακινηθούν «προς περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο».

This morning: Major flooding struck San Angelo, Texas, USA after 18 inches of rain fell in a short span — nearly matching the city’s yearly average of 21 inches.



Homes, streets, and neighborhoods are underwater, with flash flood emergencies declared in several areas. ©… pic.twitter.com/crJNzUXdYw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025

Στα μέσα Ιουνίου, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Σαν Αντόνιο του νότιου Τέξας έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Δείτε φωτογραφίες:

