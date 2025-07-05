Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αναζητεί έναν ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της Μελβούρνης, την ώρα που περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση ABC, γύρω στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) ένας άνδρας έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο της εβραϊκής συναγωγής στην ανατολική Μελβούρνη και προκάλεσε πυρκαγιά. «Υπήρχαν περίπου 20 άνθρωποι μέσα στη συναγωγή εκείνη την ώρα», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι οι παρευρισκόμενοι εγκατέλειψαν το κτίριο από έξοδο κινδύνου.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε φθορές περιορισμένης έκτασης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας υπογραμμίζεται πως «δεν υπάρχει θέση στην κοινωνία μας για αντισημιτική ή υποκινούμενη από μίσος συμπεριφορά».

Πρόκειται για τη δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή της Μελβούρνης, ύστερα από εκείνη του περασμένου Δεκεμβρίου στο προάστιο Ρίπονλι. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία, όπου σπίτια, σχολεία, συναγωγές και οχήματα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο βανδάλων και εμπρηστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

