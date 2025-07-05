Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας προειδοποίησε το Σάββατο για πιθανούς ισχυρούς σεισμούς στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά των νησιών της, αλλά προέτρεψε το κοινό να μην πιστεύει σε αβάσιμες προβλέψεις για μια μεγάλη καταστροφή.

Οι αρχές μετακίνησαν την Παρασκευή κάποιους κατοίκους από νησιά τα οποία βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νοτιότερου νησιού της χώρας, Κιούσου.

Ο σεισμός της Πέμπτης ήταν ένας από τους περισσότερους από τους 1.000 σεισμούς που σημειώθηκαν στα νησιά της επαρχίας Καγκοσίμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που έχουν τροφοδοτήσει φήμες που προέρχονται από το «μάνγκα» «The Future I Saw», το οποίο κάνει λόγο για μια μεγάλη καταστροφή που θα έπληττε τη χώρα αυτόν τον μήνα.

Τα «μάνγκα» είναι κόμικς ή γραφικά μυθιστορήματα που προέρχονται από την Ιαπωνία. Τα περισσότερα «μάνγκα» ακολουθούν ένα στυλ που αναπτύχθηκε στη χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα και έχει μακρά ιστορία στην πρώιμη ιαπωνική τέχνη.

Το «The Future I Saw» της Ρίο Τατσούκι τράβηξε την προσοχή μετά τον σεισμό και το τσουνάμι στο Τοχόκου το 2011, όταν διαπιστώθηκε ότι το εξώφυλλο του βιβλίου προφανώς είχε «προβλέψει» μια «καταστροφή» που θα συνέβαινε τον Μάρτιο του 2011.

Στις 11 Μαρτίου του 2011, σημειώθηκε σεισμός στη βορειανατολική Ιαπωνία, μεγέθους 9,0 - 9,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Σεντάι, στο Νησί Χονσού της Ιαπωνίας, ενώ πριν τον σεισμό η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε αυξηθεί.

Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία και ο τέταρτος ισχυρότερος σεισμός στον κόσμο από τότε που ξεκίνησε η σύγχρονη τήρηση αρχείων το 1900. Το τσουνάμι που προκλήθηκε στις ιαπωνικές ακτές έφτασε τα 40,5 μέτρα ύψος, και συμπαρέσυρε σπίτια, κτίρια και αυτοκίνητα, σε κάποια σημεία έως και 20 χλμ. στο εσωτερικό της χώρας. Σάρωσε την ιαπωνική ενδοχώρα και σκότωσε πάνω από 15.000 ανθρώπους

Το 2020, το «μάνγκα» «The Future I Saw» προσέλκυσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή παρά το γεγονός ότι ο αρχικός εκδοτικός Οίκος (Asahi Sonorama) είχε κλείσει και το ίδιο το βιβλίο είχε εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των αντιτύπων. Το «μάνγκα», το οποίο επανεκτυπώθηκε το 2021, «προειδοποίησε» για μια «πραγματική καταστροφή» τον Ιούλιο του 2025, προκαλώντας μαζική υστερία.

Ρίο Τατσούκι, η καλλιτέχνιδα πίσω από το «The Future I Saw»

Τα καλοκαιρινά ταξίδια στην Ιαπωνία από την Ανατολική Ασία μειώθηκαν σημαντικά και αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς την Ιαπωνία, προφανώς λόγω των ανησυχιών των ταξιδιωτών ότι οι προβλέψεις θα επαληθευτούν. Οι αφίξεις από το Χονγκ Κονγκ, όπου οι φήμες έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, μειώθηκαν κατά 11% τον Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Σήμερα (5 Ιουλίου 2025) είναι η μέρα για την οποία η Ρίο Τατσούκι «προέβλεψε» μια μεγάλη καταστροφή σε μάνγκα του 2021. Ενώ οι λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, το ιστορικό των προβλέψεών της έχει σαρώσει στο διαδίκτυο.

«Με τις τρέχουσες επιστημονικές μας γνώσεις, είναι δύσκολο να προβλέψουμε την ακριβή ώρα, τον τόπο ή την κλίμακα ενός σεισμού», δήλωσε ο Αγιατάκα Εμπιτά, διευθυντής του τμήματος παρακολούθησης σεισμών (και τσουνάμι) της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μετά από έναν σεισμό 5,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε ξανά την περιοχή το Σάββατο.

«Ζητάμε από όλους να βασιστούν σε επιστημονικά στοιχεία και όχι σε φήμες», δήλωσε ο Εμπιτά σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ρίο Τατσούκι, η καλλιτέχνιδα πίσω από το «The Future I Saw», δήλωσε ότι «δεν είναι προφήτης», σε δήλωση που ανάρτησε ο εκδότης της.

Οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι στην Ιαπωνία, μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές. Εκεί συμβαίνει περίπου το ένα πέμπτο από το σύνολο των σεισμών μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και άνω στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.