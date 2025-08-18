Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα υπογράψει προεδρικό διάταγμα με στόχο την κατάργηση της επιστολικής ψήφου και των μηχανών καταμέτρησης, μια κίνηση που σχεδόν βέβαια θα προκαλέσει άμεσες δικαστικές προσφυγές.

Ο πρόεδρος έγραψε ότι σκοπεύει να «ηγηθεί ενός κινήματος για την κατάργηση της επιστολικής ψήφου» και των μηχανών καταμέτρησης.

«ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΣΘΕΝΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΘΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙ, υπογράφοντας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ για να φέρουμε ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026», σημείωσε.

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι πολιτείες είναι «απλώς ένας ‘εντολοδόχος’ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην καταμέτρηση και καταγραφή των ψήφων.

«Πρέπει να κάνουν αυτό που τους λέει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ», έγραψε.

Το Σύνταγμα, ωστόσο, σημειώνει το NBC, δίνει στις πολιτείες και όχι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση την εξουσία να διαχειρίζονται τις εκλογές για το Κογκρέσο.

Εδώ και χρόνια, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε ισχυρισμούς περί μαζικής εκλογικής νοθείας, επαναλαμβάνοντας ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020.



Πηγή: skai.gr

