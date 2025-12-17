Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια θα παραστούν σήμερα σε μια τελετή προς τιμή των στρατιωτών που σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Συρία σε μια επίθεση που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του θα μεταβούν στην Αεροπορική Βάση Ντόβερ του Ντέλαγουερ όπου θα γίνει η «αξιοπρεπής μεταφορά», όπως τη χαρακτήρισε η Πολεμική Αεροπορία, τον σορών, παρουσία των οικογενειών των θυμάτων. Η τελετή είναι προγραμματισμένη για τις 20.15 (ώρα Ελλάδας).

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολίτης διερμηνέας σκοτώθηκαν την Κυριακή στην Παλμύρα της κεντρικής Συρίας από έναν άνδρα που έβαλε στο στόχαστρο μια αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε φρικτό το περιστατικό, ορκίστηκε ότι θα πάρει εκδίκηση και αποκάλεσε «μεγάλους πατριώτες» τους τρεις νεκρούς.

Άλλοι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και άλλοι αξιωματούχοι συχνά παρίστανται στον επαναπατρισμό πεσόντων στρατιωτών. Τα φέρετρα, καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, μεταφέρονται από ένα στρατιωτικό αεροσκάφος στις νεκροφόρες, παρουσία αξιωματούχων και συγγενών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.