Στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη για ένα δάνειο που θα εξασφαλίζεται με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να οριστικοποιήσουν το δάνειο, γνωρίζοντας ότι στην Ουκρανία εξαντλούνται γρήγορα τα χρήματά της. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει συναντήσει έντονη αντίδραση από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Το Βέλγιο επιθυμεί να εξασφαλίσει προστασία από τις οικονομικές υποχρεώσεις σε περίπτωση που η Μόσχα προβεί σε αντίποινα ή ανακτήσει ξαφνικά τα περιουσιακά στοιχεία μέσω των δικαστηρίων.

Το σχέδιο της ΕΕ προβλέπει τη χρήση των ρωσικών assets για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια.

Εάν οι ηγέτες της ΕΕ δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το σχέδιο, η ΕΕ θα πρέπει πιθανώς να διερευνήσει προσωρινές επιλογές χρηματοδότησης, ενώ θα επανεξετάζει το μακροπρόθεσμο σχέδιό της.

Πηγή: skai.gr

