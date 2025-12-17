Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέτρεψε τις πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 έως τις 18 Ιουνίου του επόμενου έτους, μια κίνηση που πιθανότατα επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το συγκεκριμένο έργο.
Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ιαπωνία, σύμμαχο των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει περίπου το 9% των αναγκών της σε LNG από τη Ρωσία. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την Τετάρτη γενική άδεια για συναλλαγές με το Sakhalin-2, παρέχοντας εξαίρεση από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο έργο το 2022 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
