Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέτρεψε τις πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 έως τις 18 Ιουνίου του επόμενου έτους, μια κίνηση που πιθανότατα επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το συγκεκριμένο έργο.

Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ιαπωνία, σύμμαχο των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει περίπου το 9% των αναγκών της σε LNG από τη Ρωσία. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την Τετάρτη γενική άδεια για συναλλαγές με το Sakhalin-2, παρέχοντας εξαίρεση από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο έργο το 2022 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.



Πηγή: skai.gr

