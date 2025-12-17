Η Netflix ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προσθέσει έναν τίτλο προσομοίωσης ποδοσφαίρου στο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών της, καθώς ο κολοσσός του streaming επιδιώκει να αξιοποιήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 για να ενισχύσει την παρουσία του στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών.

Ο τίτλος ποδοσφαίρου θα αναπτυχθεί και θα εκδοθεί από την Delphi Interactive, η οποία συμβάλλει επίσης στη δημιουργία ενός premium παιχνιδιού James Bond με τίτλο «007 First Light», σε συνεργασία με τον οργανισμό που διοικεί το άθλημα, τη FIFA, σημειώνει το Reuters.

Η Netflix ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει εγκαίρως για το πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός στον κόσμο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τον Ιούνιο του επόμενου έτους στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία είναι επίσης η επικρατέστερη υποψήφια για την αγορά αρκετών περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένων των φημισμένων στούντιο βιντεοπαιχνιδιών της, έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μεγάλες επενδύσεις για την ενίσχυση των φιλοδοξιών της Netflix στον τομέα των παιχνιδιών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εν μέσω αλλαγών στην ηγεσία και τη στρατηγική της εταιρείας. Η εταιρεία έχει δώσει προτεραιότητα σε αναγνωρίσιμα franchises, όπως τα «GTA: San Andreas» και «Red Dead Redemption» της Rockstar Games.

Το παιχνίδι της FIFA προστίθεται σε μια σειρά παιχνιδιών που μπορούν να παιχτούν στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών όπως το «LEGO Party!» και το «Pictionary: Game Night», στα οποία τα τηλέφωνα χρησιμοποιούνται ως χειριστήρια.

Πηγή: skai.gr

