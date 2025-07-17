Μεντβέντεφ: Μπορεί να χρειαστούν προληπτικά πλήγματα εναντίον της Δύσης

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως η Δύση διεξάγει ουσιαστικά πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον της Ρωσίας επομένως η Μόσχα θα πρέπει να απαντήσει πλήρως και, αν χρειαστεί, να εξαπολύσει προληπτικά πλήγματα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Θα πρέπει να ενεργήσουμε αναλόγως. Να απαντήσουμε πλήρως. Και, αν χρειαστεί, να εξαπολύσουμε προληπτικά πλήγματα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με το TASS.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι αντιπρόεδρος του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς τες ανοησίες, δηλώσεις δυτικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τους οποίους η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί στην Ευρώπη.

«Να σας υπενθυμίσω πως ο πρόεδρός μας έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να πολεμήσει το ΝΑΤΟ ή να επιτεθεί στην Ευρώπη», είπε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

