Ουκρανία: H Ρωσία προμηθεύει Βόρεια Κορέα με τεχνολογία drone

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Ρωσία προμηθεύει τη Βόρεια Κορέα με τεχνολογία για τα μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη τύπου Shahed και τη συνδράμει στην παραγωγή τους.
«Βλέπουμε ότι η Ρωσία μεταβιβάζει την τεχνολογία καμικάζι μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed-136 στην Πιονγκγιάνγκ, τη συνδράμει στην εγκατάσταση γραμμών παραγωγής και συμμετέχει σε ανταλλαγές ανάπτυξης πυραύλων», δήλωσε ο προσωπάρχης του Ζελέσνκι, ο Άντριι Γερμάκ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.