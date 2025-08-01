Ουκρανία: H Ρωσία προμηθεύει Βόρεια Κορέα με τεχνολογία drone

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Ρωσία προμηθεύει τη Βόρεια Κορέα με τεχνολογία για τα μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη τύπου Shahed και τη συνδράμει στην παραγωγή τους.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία μεταβιβάζει την τεχνολογία καμικάζι μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed-136 στην Πιονγκγιάνγκ, τη συνδράμει στην εγκατάσταση γραμμών παραγωγής και συμμετέχει σε ανταλλαγές ανάπτυξης πυραύλων», δήλωσε ο προσωπάρχης του Ζελέσνκι, ο Άντριι Γερμάκ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

