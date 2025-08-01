Για την επισιτιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Λωρίδα της Γάζας μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Axios σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα Παρασκευή επισημαίνοντας ότι εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για να «δώσει τροφή τους ανθρώπους» στη Γάζα.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να ζήσουν. Θέλουμε να τους σιτίσουμε. Είναι κάτι που έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό.

Η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε χθες, Πέμπτη ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να εγκρίνει ένα νέο σχέδιο βοήθειας για τη Γάζα μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ξεκαθάρισε στο Axios ότι ανησυχεί για τις αναφορές για λιμό στη Γάζα και κατηγόρησε τη Χαμάς για την κλοπή και στη συνέχεια την πώληση βοήθειας που είχε εισέλθει στον θύλακα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν είχε ακόμη ενημερωθεί από τον Γουίτκοφ για τα όσα είδε στη Γάζα ωστόσο χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη δουλειά του.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι αναμένει από άλλες δυτικές χώρες και το Ισραήλ να κάνουν το καθήκον τους.

Σχετικά με την πιθανότητα μετάβασης από μια σταδιακή συμφωνία για τη Γάζα σε μια συνολική συμφωνία, ο Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει λέγοντας μόνο στο Axios «θα δείτε σύντομα».

Σημειώνεται ότι ο Στιβ Γουίτκοφ έγραψε στο Χ για την επίσκεψή του στη Γάζα ότι μαζί με τον Χάκαμπι συναντήθηκαν με Ισραηλινούς αξιωματούχους την Πέμπτη και στη συνέχεια πέρασαν πέντε ώρες στη Γάζα την Παρασκευή «αξιολογώντας τις συνθήκες» και συναντώντας με οργανισμούς βοήθειας. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να δοθεί στον @POTUS μια σαφής κατανόηση της ανθρωπιστικής κατάστασης και να βοηθηθεί στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την παροχή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον λαό της Γάζας».

