Τραμπ: Τα αμερικανικά πανεπιστήμια θα δυσκολευτούν χωρίς Κινέζους φοιτητές

Το ενδεχόμενο να επιτρέψει την έκδοση φοιτητικής βίζας και την είσοδο 600.000 Κινέζων φοιτητών στις ΗΠΑ φαίνεται διατεθειμένος να εξετάσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των εμπορικών συνομιλιών Ουάσιγκτον - Πεκίνου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μάλιστα την Τρίτη ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια θα δυσκολευτούν χωρίς Κινέζους φοιτητές, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις αντιδράσεις από την εκλογική του βάση.
Η Κίνα καλωσόρισε τη δήλωση Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν σύμφωνα με τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου να καλωσορίσουν Κινέζους φοιτητές.
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουό Τζιακούν, μιλώντας σε τακτική συνέντευξη Τύπου, προέτρεψε επίσης τις ΗΠΑ να σταματήσουν την «απρόκλητη παρενόχληση, ανάκριση και απέλαση» Κινέζων φοιτητών.
