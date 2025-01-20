Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ μπορεί να μην αποδέχτηκε προσωπικά την πρόσκληση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στην ορκωμοσία του, αλλά το Πεκίνο έκανε τη σπάνια κίνηση να στείλει έναν ανώτατο αξιωματούχο για να συμμετάσχει στην τελετή ορκωμοσίας στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το CNN, o Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Τσενγκ (Han Zheng) αναμένεται να παραστεί στη σημερινή ορκωμοσία μετά τη συνάντησή του με τον επερχόμενο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance την Κυριακή, σε ένα ταξίδι που οι αναλυτές λένε ότι είναι μια σημαντική –αλλά δυνητικά επικίνδυνη– χειρονομία καλής θέλησης καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να αποτρέψει μεγάλες τριβές με τον Τραμπ και το επερχόμενο υπουργικό συμβούλιο του.

Ενώ ο Χαν είναι ο υψηλότερος Κινέζος αξιωματούχος που θα παρευρεθεί σε ορκωμοσία στις ΗΠΑ, η θέση του ως αντιπροέδρου είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική στο πολιτικό σύστημα της Κίνας. Η πραγματική εξουσία ανήκει στην ισχυρή Μόνιμη Επιτροπή Πολιτικού Γραφείου του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος, από την οποία ο Χαν αποσύρθηκε το 2022.

Ωστόσο, η αποστολή ενός αξιωματούχου υψηλού προφίλ και ενός που έχει εκπροσωπήσει προηγουμένως τον Σι σε διεθνείς εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της στέψης του βασιλιά της Βρετανίας Κάρολου Γ' - σηματοδοτεί το ενδιαφέρον του Πεκίνου για «επανεκκίνηση» των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, λένε οι παρατηρητές.

Η άφιξη του Χαν στις ΗΠΑ ακολουθεί ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Σι και του Τραμπ την Παρασκευή, όπου ο Κινέζος ηγέτης συνεχάρη τον Τραμπ για την επανεκλογή του και κάλεσε για ένα νέο ξεκίνημα στις μεταξύ τους σχέσεις.

