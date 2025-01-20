Φραγκίσκος προς Τραμπ: «Ελπίζω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία χωρίς μίσος, διακρίσεις ή αποκλεισμούς»

Ο Πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «σοφία και δύναμη» σε ένα μήνυμα που εστάλη πριν από την προεδρική τελετή ορκωμοσίας στην Ουάσιγκτον.



Ο ποντίφικας, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει έντονη διαφωνία με την αντιμεταναστευτική ρητορική του Τραμπ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα προσευχόταν ο Θεός να δώσει στον Τραμπ «σοφία, δύναμη και προστασία» καθώς αναλαμβάνει ξανά την προεδρία.

Πηγή: skai.gr

«Ελπίζω ότι υπό την ηγεσία σας ο αμερικανικός λαός θα ευημερεί και θα προσπαθεί πάντα να οικοδομήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία, όπου, παραίνεσε τον νέο πρόεδρο ο Πάπας.Ο Φραγκίσκος, ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας των 1,4 δισ. πιστούς από το 2013, έχει χρησιμοποιήσει ασυνήθιστα δυναμική γλώσσα τα τελευταία χρόνια επικρίνοντας τον Τραμπ.Το συγχαρητήριο σημείωμα του Πάπα έρχεται μια ημέρα αφότου ο Φραγκίσκος επισήμανε ότι το αναφερόμενο σχέδιο του Τραμπ για απότομη αύξηση των απελάσεων μεταναστών σε όλες τις ΗΠΑ θα ήτανΣε μια συνέντευξη στην ιταλική τηλεόραση την Κυριακή, ο ποντίφικας παρατήρησε ότι το σχέδιο «θα κάνει τους μετανάστες, που δεν έχουν τίποτα, να πληρώσουνΚατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, ο Φραγκίσκος είπε ότι ο Τραμπ «δεν ήταν χριστιανός» λόγω των απόψεών του για τη μετανάστευση.

