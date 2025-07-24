Τραμπ στον Μασκ: Δεν θέλω να του κόψω τις μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις

«Κλάδο ελαίας» στον Ίλον Μασκ φαίνεται να τείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην τρικυμιώδη σχέση τους. «Δεν ισχύει ότι θέλω να του κόψω τις μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις» δηλώνει τώρα. «Θέλω ο Ίλον, και όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, να ΑΚΜΑΖΟΥΝ, στην πραγματικότητα, να ΑΚΜΑΖΟΥΝ όπως ποτέ άλλοτε!» τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Όλοι δηλώνουν ότι θα καταστρέψω τις εταιρείες του Ίλον αφαιρώντας μερικές, αν όχι όλες, τις μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις που λαμβάνει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτό δεν ισχύει! Θέλω ο Ίλον, και όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, να ΑΚΜΑΖΟΥΝ, στην πραγματικότητα, να ΑΚΜΑΖΟΥΝ όπως ποτέ άλλοτε! Όσο καλύτερα τα πάνε αυτοί, τόσο καλύτερα τα πάνε και οι ΗΠΑ, και αυτό είναι καλό για όλους μας. Καταρρίπτουμε ρεκόρ κάθε μέρα, και θέλω να το διατηρήσω έτσι!»

Σημειώνεται ότι με μια ασυνήθιστη προειδοποίηση προς τους επενδυτές προ ημερών, η SpaceX αποκαλύπτει ότι ο Ίλον Μασκ ενδέχεται να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

«Ο Μασκ ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και ενδέχεται στο μέλλον να υπηρετήσει σε παρόμοιους ρόλους και να αφιερώσει σημαντικό χρόνο και ενέργεια σε αυτούς τους ρόλους», σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg και πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.

Η εταιρεία προσέθεσε αυτή τη διατύπωση περί «παραγόντων κινδύνου» στα έγγραφα που στάλθηκαν στους επενδυτές σχετικά με τη συναλλαγή.

Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της SpaceX ανεβάζει την αξία της εταιρείας στα περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε αξία ιδιωτική επιχείρηση παγκοσμίως.

