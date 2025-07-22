Με μια ασυνήθιστη προειδοποίηση προς τους επενδυτές, η SpaceX αποκαλύπτει ότι ο Ίλον Μασκ ενδέχεται να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

«Ο Μασκ ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και ενδέχεται στο μέλλον να υπηρετήσει σε παρόμοιους ρόλους και να αφιερώσει σημαντικό χρόνο και ενέργεια σε αυτούς τους ρόλους», σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg και πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.

Η εταιρεία προσέθεσε αυτή τη διατύπωση περί «παραγόντων κινδύνου» στα έγγραφα που στάλθηκαν στους επενδυτές σχετικά με τη συναλλαγή.

Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της SpaceX ανεβάζει την αξία της εταιρείας στα περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε αξία ιδιωτική επιχείρηση παγκοσμίως.

Οι πολιτικές μετατοπίσεις του Μασκ

Από τότε που αποχώρησε επισήμως από την κυβέρνηση Τραμπ στα τέλη Μαΐου, αφού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να μειώσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο Μασκ εμφανίζεται αναποφάσιστος σχετικά με το κατά πόσο θέλει να παραμείνει ενεργός στην πολιτική.

Τον Μάιο, ο Μασκ είχε δεσμευτεί να στρέψει την προσοχή του στην Tesla, στη startup τεχνητής νοημοσύνης xAI και στην υπόλοιπη επιχειρηματική του αυτοκρατορία, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές του δαπάνες. Ωστόσο, μετά από τη δημόσια σύγκρουση με τον Τραμπ για το φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο, δεσμεύτηκε τον Ιούλιο να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα με στόχο να απομακρύνει μέλη του Κογκρέσου από τα αξιώματά τους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Μασκ δήλωσε ότι η προσοχή του έχει επιστρέψει στις πέντε εταιρείες του. «Επιστροφή στην επταήμερη εργασία και στον ύπνο στο γραφείο όταν τα μικρά παιδιά μου λείπουν», έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ωστόσο, η προειδοποίηση που περιλαμβάνεται στα πρόσφατα έγγραφα προσφοράς της SpaceX λειτουργεί ως υπενθύμιση προς τους επενδυτές σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις του Ίλον Μασκ ότι ελάχιστα πράγματα στον κόσμο του δισεκατομμυριούχου ή στη διακυβέρνηση Τραμπ, για την ακρίβεια είναι πραγματικά οριστικά.

Η SpaceX είναι βασικός κρατικός εργολάβος τόσο για τη NASA όσο και για τον αμερικανικό στρατό. Εκτός από τις εκτοξεύσεις των πυραύλων Falcon και την ανάπτυξη του Starship, που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη, η εταιρεία διαχειρίζεται ένα δίκτυο περίπου 8.000 δορυφόρων σε τροχιά, γνωστό ως Starlink.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης προσφοράς εξαγοράς μετοχών, ορισμένοι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν το μερίδιό τους στην εταιρεία — μια πρακτική που κερδίζει έδαφος μεταξύ των startups που παραμένουν εκτός χρηματιστηρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά θέλουν να προσφέρουν ρευστότητα σε πρώτους εργαζόμενους και επενδυτές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η SpaceX σκοπεύει να αγοράσει μετοχές συνολικής αξίας έως 1,25 δισ. δολαρίων από υπαλλήλους και άλλους κατόχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.