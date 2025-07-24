Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ανακαλεί την ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα από τις συνομιλίες για τη Γάζα, προκειμένου να επιστρέψει στο Ισραήλ για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Η απόφαση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε την επίσημη απάντησή της στους μεσολαβητές σχετικά με την τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Παρουσίασε τη βούλησή της να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, θέτοντας παράλληλα όρους για την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Στο επίκεντρο της απάντησής της, η Χαμάς προτείνει την καθιέρωση νέου μηχανισμού για την ανταλλαγή κρατουμένων, σημειώνοντας ότι έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις επί του θέματος, παρά τη σημασία του για την ίδια. Τονίζει ότι το ζήτημα αυτό παραμένει προτεραιότητα.

Παράλληλα, ζητεί την επαναφορά στο πρωτόκολλο που είχε συμφωνηθεί στις 19 Ιανουαρίου, το οποίο ρύθμιζε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Η οργάνωση εκφράζει την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα στη διαχείριση της βοήθειας και ζητά την επιστροφή στον προηγούμενο μηχανισμό, τον οποίο θεωρεί πιο αξιόπιστο και ουδέτερο.

Η Χαμάς απαιτεί επίσης ρητή διασφάλιση ότι το Ισραήλ δεν θα επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 60ήμερης εκεχειρίας ακόμη και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί πλήρης συμφωνία εντός του διαστήματος αυτού. Υπογραμμίζει ότι η διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την πάροδο της εκεχειρίας.

Τέλος, η οργάνωση επισημαίνει ότι η πρόταση των διαμεσολαβητών δεν περιλαμβάνει ρύθμιση για τη λειτουργία του περάσματος της Ράφα. Ζητεί ρητά να παραμείνει ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.



