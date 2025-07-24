Εσθονία: Η Ρωσία μετακινεί συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου πιο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Ίγκορ Τάρο, σε συνέντευξη Τύπου στο Ταλίν την Πέμπτη.

Όπως είπε, ο ρωσικός στρατός έχει μεταφέρει επιπλέον εξοπλισμό παρεμβολών σημάτων στην περιοχή γύρω από την πόλη Κίνγκισεπ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα εσθονικά σύνορα.

Ο εξοπλισμός αυτός, που έχει χρησιμοποιηθεί και στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία για να διαταράξει τα σήματα πλοήγησης των drones, προκαλεί επίσης σοβαρές παρεμβολές στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης, GPS, το οποίο χρησιμοποιούν εμπορικά αεροσκάφη και πλοία.

Η Εσθονία και οι γειτονικές της χώρες έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για τα όλο και αυξανόμενα περιστατικά παρεμβολών GPS στην περιοχή της Βαλτικής, όπου οι εντάσεις έχουν οξυνθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Εσθονία, μέλος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Κιέβου και επανεξοπλίζεται με ταχείς ρυθμούς για να αποτρέψει πιθανές μελλοντικές επιθετικές ενέργειες από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Τάρο, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Εσθονίας βρίσκεται σε επαφή με τον ρωσικό στρατό για το ζήτημα.



