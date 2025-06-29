«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως ποτέ ξανά έχει συμβεί», λέει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Αυτό σήμαινε το τέλος των πυρηνικών τους φιλοδοξιών, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα», προσθέτει ο Τραμπ, μία εβδομάδα αφότου αμερικανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Η βόμβα διαπέρασε το κτίριο σαν να ήταν βούτυρο, σαν να ήταν απλό βούτυρο», λέει αναφερόμενος στην υπόγεια εγκατάσταση στο Φορντό.

«Τώρα εκεί μέσα έχει μόνο χιλιάδες τόνους πέτρας. Ολόκληρος ο χώρος καταστράφηκε», υπογραμμίζει ο Τραμπ.

Ο Πρόεδρος επιμένει ότι οι Ιρανοί δεν πρόλαβαν να απομακρύνουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Φορντό πριν την επίθεση. «Νομίζω ότι αρχικά είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ, πολύ βαρύ. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Επιπλέον, δεν τους δώσαμε πολύ χρόνο, γιατί δεν ήξεραν ότι ερχόμασταν μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το Ιράν ήταν «εβδομάδες μακριά» από την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, δηλώνει ο Τραμπ. Υποστηρίζει δε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξαναξεκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα: «Το τελευταίο πράγμα που θέλουν τώρα είναι να σκέφτονται την πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να ασχοληθούν πρώτα με την επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση».

Ο Τραμπ προβλέπει ότι, ως αποτέλεσμα της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, περισσότερες χώρες θα συνάψουν ειρήνη με το Ισραήλ. «Έχουμε ήδη μερικές πολύ καλές χώρες μέσα στις συμφωνίες τώρα», αναφέρει, «και πιστεύω ότι θα αρχίσουν να αυξάνονται, γιατί το Ιράν ήταν το κύριο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, νόμιζα ότι θα είχαμε ένα διάστημα κατά το οποίο το Ιράν θα εντασσόταν στις Συμφωνίες του Αβραάμ μαζί με όλους τους άλλους».

«Έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα»

«Καταλαβαινόμαστε με την Κίνα. Πιστεύω ότι το να έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα είναι κάτι πολύ καλό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Χάκαραν το σύστημα τηλεπικοινωνιών μας, έκλεψαν πνευματική ιδιοκτησία, είχαμε την Covid, τη φεντανύλη… Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα» σχολίασε η δημοσιογράφος Μαρία Μπαρτιμόρο.

Σε αυτό, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζετε ότι δεν ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο απέναντί τους; Το κάνουμε, κάνουμε πολλά πράγματα (…) Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Είναι ένας κακός κόσμος».

Αναφερόμενος στους δασμούς ύψους 145% που επέβαλε η Ουάσινγκτον στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα –απόφαση που έχει παγώσεις μέχρι τον Αύγουστο– ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «όλα σταμάτησαν στην Κίνα» όταν επιβλήθηκαν προσωρινά οι δασμοί τον Απρίλιο. Το Πεκίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «επιβεβαιώσε τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι θα αρθούν οι περιορισμοί στα κινεζικά προϊόντα και ότι ενδέχεται να εγκρίνει αύξηση των εξαγωγών.

Μετά τις συνομιλίες που είχαν τον Μάιο στη Γενεύη, ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να σταματήσουν τον εμπορικό πόλεμο και δέχτηκαν να μειώσουν προσωρινά τους ανταποδοτικούς δασμούς που επέβαλαν η μία στα προϊόντα της άλλης.

Για Καναδά

Οι εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Καναδά θα διακοπούν «μέχρι να καταργήσουν ορισμένους φόρους», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo» του Fox News.

Πηγή: skai.gr

