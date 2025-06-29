Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα Κυριακή ένα διάταγμα που προβλέπει την απόσυρση της Ουκρανίας από τη Διεθνή Σύμβαση για την Απαγόρευση των Ναρκών κατά Προσωπικού, σύμφωνα με ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε από την ουκρανική προεδρία, τρία και πλέον χρόνια από τη ρωσική εισβολή.

«Αποφάσισα να θέσω σε ισχύ την απόφαση του εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας της 29ης Ιουνίου του 2025 "σχετικά με την αποχώρηση της Ουκρανίας από τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Διακίνησης Ναρκών κατά Προσωπικού και καταστροφής τους'' της 18ης Σεπτεμβρίου του 1997», αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα.

Η Ουκρανία επικύρωσε της Σύμβαση της Οττάβα το 2005.

Εντούτοις, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η απόσυρση: καταρχάς το ουκρανικό κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ μιας τέτοιας απόφασης και κατόπιν το Κίεβο να ενημερώσει τον ΟΗΕ.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός βουλευτής, ο Ρόμαν Κοστένκο, επιβεβαίωσε πως η έγκριση του κοινοβουλίου είναι αναγκαία για να αποσυρθεί η Ουκρανία από τη Σύμβαση.

«Είναι ένα βήμα που η πραγματικότητα του πολέμου απαιτούσε εδώ και καιρό. Η Ρωσία δεν αποτελεί μέρος αυτής της Σύμβασης και χρησιμοποιεί μαζικά νάρκες εναντίον των στρατιωτικών και των πολιτών μας», έγραψε ο Κοστένκο, γραμματέας της επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας, Άμυνας και Πληροφοριών του ουκρανικού κοινοβουλίου, στη σελίδα του στο Facebook.

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε δεσμευμένοι σε ένα περιβάλλον όπου ο εχθρός δεν έχει κανέναν περιορισμό», πρόσθεσε, λέγοντας πως η κοινοβουλευτική απόφαση πρέπει με βεβαιότητα να αποκαταστήσει το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εδάφη της.

Ο Κοστένκο δεν ανέφερε πότε το θέμα θα συζητηθεί στο κοινοβούλιο της χώρας του.

Οι νάρκες κατά προσωπικού (Κ/Π) έχουν ως στόχο να προκαλέσουν απώλειες στο προσωπικό του εχθρού, δηλαδή να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν, στοχεύοντας στη μείωση του ηθικού των εχθρικών μονάδων. Οι Κ/Π νάρκες χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους σε νάρκες εκρηκτικού κύματος και σε θραυσματοβόλους.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

