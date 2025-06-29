Νετανιάχου: Αναβολή των ακροαματικών διαδικασιών στη δίκη διαφθοράς

Ένα δικαστήριο έκανε δεκτό εν μέρει σήμερα το αίτημα του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναβληθούν οι ακροαματικές διαδικασίες στη δίκη του για διαφθορά, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο, που έδωσε στη δημοσιότητα το Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάχου.

«Έπειτα από τις εξηγήσεις που δόθηκαν, (…) αποδεχόμαστε μερικώς το αίτημα και ακυρώνουμε επί του παρόντος τις ημερομηνίες ακροαματικών διαδικασιών του Νετανιάχου που είχαν οριστεί για την 30η Ιουνίου και 2α Ιουλίου», αναφέρει το έγγραφο του δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ, που είχε παλαιότερα απορρίψει το αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο δικηγόρος του Νετανιάχου είχε ζητήσει την Πέμπτη την αναβολή των ακροαματικών διαδικασιών που επρόκειτο να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα επικαλούμενος τις «εξελίξεις στην περιοχή και στον κόσμο», μετά τον πόλεμο του Ιράν και λόγω της συνέχισης του πολέμου στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός είναι «υποχρεωμένος να αφιερώσει όλον τον χρόνο του και την ενέργειά του στη διαχείριση των εθνικών, διπλωματικών προβλημάτων και θεμάτων ασφαλείας με τη μέγιστη σημασία», έγραψε ο Αμίτ Χαντάντ σε ένα αίτημα που υποβλήθηκε στο δικαστήριο.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού και ο επικεφαλής της Μοσάντ κατέθεσαν σήμερα το πρωί στο δικαστήριο έπειτα από αίτημα του Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «δεν θα ανεχθεί» τη συνέχιση της δίκης για διαφθορά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με τον Νετανιάχου να τον ευχαριστεί λίγες ώρες αργότερα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «διαπραγματεύεται μία συμφωνία με τη Χαμάς, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση ομήρων. Πώς είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να υποχρεώνεται να παραμένει μέσα σε μια αίθουσα ακροαματικών διαδικασιών όλη την ημέρα;», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι σαφές εάν η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού προέδρου επηρέασε την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

