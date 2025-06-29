Ισραήλ: Εξάρθρωσε ένα μεγάλο δίκτυο της Χαμάς στη Χεβρώνα

Η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα πως εξάρθρωσε ένα «τρομοκρατικό» δίκτυο της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε μια επιχείρηση που πραγματοποίησε από κοινού με τον στρατό και την αστυνομία.

Πρόκειται για «το μεγαλύτερο δίκτυο που αποκαλύφθηκε εδώ και 10 χρόνια», αναφέρει ένα δελτίο Τύπου της Shin Bet, η οποία διευκρινίζει πως συνέλαβε 60 υπόπτους σε αυτήν την επιχείρηση, που διεξήχθη τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Συλλάβαμε περισσότερους από 60 ανθρώπους, κατασχέσαμε 22 όπλα διαφορετικών τύπων και διαλευκάναμε την υπόθεση μιας ένοπλης επίθεσης που διαπράχθηκε (…) πριν από 15 χρόνια στην οποία σκοτώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί», λέει η Σιν Μπετ.

Δέκα διαφορετικοί πυρήνες απάρτιζαν αυτό το δίκτυο της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Χεβρώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που κάνει επίσης λόγο για την ύπαρξη μιας «υπόγειας κρύπτης» που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση εξοπλισμών μάχης και τη φιλοξενία «φυγάδων που αναζητούσαν οι αρχές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

