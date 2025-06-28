Ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν του Ιράν κατέστρεψαν εξοπλισμό ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τους New York Times.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία γνωστή ως μεταλλοποίηση, η οποία μετατρέπει το εμπλουτισμένο ουράνιο από αέρια μορφή σε μέταλλο, ένα από τα τελικά βήματα για την παραγωγή του εκρηκτικού πυρήνα μιας ατομικής βόμβας.

Αναλυτές, που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, σημειώνουν ότι το Τεχεράνη ενίσχυσε τις πυρηνικές δραστηριότητές της στο Ισφαχάν μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2018, προσθέτοντας ότι οι επιδρομές στον εξοπλισμό μεταλλοποίησης έχουν στερήσει στο Ιράν τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.