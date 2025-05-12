Τραμπ: «Σημαντική η συνάντηση Ρωσίας - Ουκρανίας την Πέμπτη - Μπορούν να προκύψουν καλά πράγματα» - Προανήγγειλε επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

«Πολύ σημαντική η συνάντηση Ρωσίας - Ουκρανίας την Πέμπτη. Μπορούν να προκύψουν καλά πράγματα στη συνάντηση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να σταματήσει τη φαιντανύλη, προσθέτοντας ότι πιστεύει τον λόγο του Πεκίνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι θα μπορούσε να μιλήσει με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο τέλος της εβδομάδας, εν μέσω προόδου μεταξύ των δύο οικονομικών αντιπάλων για μια εμπορική συμφωνία. «Η Κίνα θα αναστείλει τους μη νομισματικούς φραγμούς. Η συμφωνία (ΗΠΑ-Κίνας για προσωρινή «ανακωχή» στον εμπορικό πόλεμο, μειώνοντας εκατέρωθεν τους δασμούς κατά 115% για 90 ημέρες) δεν καλύπτει τους δασμούς στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα, το αλουμίνιο ή τα φαρμακευτικά προϊόντα»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών το περασμένο Σαββατοκύριακο οδήγησαν σε μια "επανεκκίνηση" μεταξύ των δύο εθνών.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι το ταξίδι στη Μέση Ανατολή θα είναι «ιστορικό». Σημειώνεται ότι ο Τραμπ αναχωρεί σήμερα και στοχεύει να επιστρέψει στην πατρίδα του με συμφωνίες και επενδυτικές δεσμεύσεις αξίας 1 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται δύο νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και δύο Άραβες αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Ινδία και το Πακιστάν στον απόηχο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που, όπως λέει, η κυβέρνησή του βοήθησε στη μεσολάβηση. Το εμπόριο είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο σταμάτησαν να πολεμούν, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

