Οι ευρωπαϊκές χώρες θα αρχίσουν να προετοιμάζουν τις νέες κυρώσεις που θα επιβάλλουν στη Ρωσία αν το Κρεμλίνο δεν αρχίσει έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας να συμμορφώνεται με την 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα η γερμανική κυβέρνηση.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία πραγματοποίησε δεκάδες επιθέσεις κατά μήκος του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και μια επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 100 drones, παρά την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που έχουν κάνει η Ευρώπη και το Κίεβο στη Μόσχα.

«Ο χρόνος τρέχει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

«Έχουμε ακόμα 12 ώρες μέχρι το τέλος της ημέρας και εάν η κατάπαυση του πυρός δεν τεθεί σε ισχύ έως τότε, η ευρωπαϊκή πλευρά θα (θέσει σε κίνηση) τις προετοιμασίες για κυρώσεις», διευκρίνισε.

Οι ηγέτες τεσσάρων μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων ταξίδεψαν στο Κίεβο το Σάββατο και απαίτησαν την άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός από τη Δευτέρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, απορρίπτοντας εμμέσως την πρόταση, πρότεινε αντί της κατάπαυσης του πυρός να διεξαχθούν άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός.

Σε μια νέα τροπή στη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ταξιδέψει αυτοπροσώπως στην Κωνσταντινούπολη, όπου, όπως είπε, περιμένει να συναντήσει τον Πούτιν.

Το Κρεμλίνο δεν έχει απαντήσει σε αυτήν την τελευταία πρόταση.

Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2019 -ήτοι, δύο και πλέον χρόνια πριν η Ρωσία ξεκινήσει την πλήρους κλίμακα εισβολή της στην Ουκρανία-, ενώ δεν κρύβουν την περιφρόνησή τους ο ένας για τον άλλον.

Κρεμλίνο: Είναι απαράδεκτο να μιλάνε στη Ρωσία με τελεσίγραφα

Το Κρεμλίνο από τη μεριά του ανέφερε ότι η πρόταση του Πούτιν για συνομιλίες με στόχο την επίλυση της ουκρανικής κρίσης έγινε δεκτή με κατανόηση και υποστήριξη από πολλούς ηγέτες. Ακόμη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «ε'είμαστε σοβαροί για την εξεύρεση τρόπων για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρηνικής διευθέτησης».

Σχολιάζοντας τις απειλές Ευρωπαίων ηγετών για περαιτέρω κυρώσεων, ανέφερε ότι «είναι απαράδεκτο να μιλάνε στη Ρωσία με τελεσίγραφα».

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς της Πολωνίας ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την πυρκαγιά του 2024 στη Βαρσοβία, απάντησε ότι «όλες αυτές οι ρωσοφοβικές κατηγορίες είναι αβάσιμες».

Συνεχίζει τις επιθέσεις η Ρωσία

Εν τω μεταξύ, όπως προαναφέρθηκε, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι η χώρα δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από 108 μαχητικά αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, η οποία ξεκίνησε στις 11 μ.μ. τοπική ώρα), μία ώρα πριν από την έναρξη της προτεινόμενης κατάπαυσης του πυρός.

«Μέχρι τις 08:30 (05:00 GMT), επιβεβαιώθηκε ότι 55 επιθετικά (drones) Shahed... καταρρίφθηκαν στα ανατολικά, βόρεια, νότια και στο κέντρο της χώρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άλλα 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χάθηκαν από τα ραντάρ και δεν προκάλεσαν ζημιές.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης κατευθυνόμενες βόμβες σε στόχους στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο και στη βόρεια περιοχή του Σούμι, σύμφωνα πάντα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ενώ η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία ανέφερε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό τρένο στα ανατολικά της χώρας.

«Οι προτάσεις για κατάπαυση του πυρός αγνοούνται, οι εχθρικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές και τροχαίο υλικό συνεχίζονται», ανέφερε η σιδηροδρομική εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού δήλωσε ότι ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν δεκάδες επιθέσεις στην ανατολική γραμμή του μετώπου τη Δευτέρα, μετά την έναρξη της προτεινόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Διπλωματικοί ελιγμοί

Η Ρωσία και η Ουκρανία προσπαθούν αμφότερες να δείξουν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ευθυγραμμίζονται με την «επιταγή» του για ταχύ τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα επιδιώκουν έκαστη να δείξουν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η άλλη σαμποτάρει την προσπάθεια του.

Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ παρά την επιβολή δασμών σε βάρος της Ρωσίας, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ, ελπίζοντας ότι έτσι θα τον πείσει να υποστηρίξει πιο θερμά την Ουκρανία, την ανεξαρτησία της οποίας θεωρεί ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της ηπείρου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.