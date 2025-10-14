Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε σήμερα το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντάς τη «έμπνευση για όλους», μία ημέρα αφού τη «φλέρταρε» ανοιχτά στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, στην Αίγυπτο.

«Η Τζόρτζια Μελόνι, η ΜΕΓΑΛΗ πρωθυπουργός της Ιταλίας, έγραψε ένα νέο βιβλίο (...) Η Τζόρτζια κάνει απίστευτη δουλειά για τον υπέροχο λαό της Ιταλίας (...) Είναι έμπνευση για όλους» έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στο δίκτυό του, Truth Social.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου της Μελόνι, το οποίο μόλις μεταφράστηκε στα αγγλικά. «Προμηθευτείτε το αντίτυπό σας σήμερα», προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 79χρονος Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό και χθες Δευτέρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, δεν δίστασε να τις κάνει δημοσίως κοπλιμέντα.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:58 AM EST 10/14/25



Giorgia Meloni, the GREAT Prime Minister of Italy, has written a new Book, “I Am Giorgia: My Roots, My Principles.” Giorgia is doing an incredible job for the wonderful people of Italy, and this Book explores her journey… pic.twitter.com/BRWqxCy8kQ — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 14, 2025

«Στις ΗΠΑ, αν πεις σε μια όμορφη νεαρή γυναίκα ότι είναι όμορφη, η πολιτική σου καριέρα τελειώνει — αλλά εγώ θα το ρισκάρω» είπε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών αναζητώντας με το βλέμμα του την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία στεκόταν χαμογελώντας πίσω του.

.«Δεν θα προσβληθείς αν πω ότι είσαι όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ήταν συμπρόεδρος της Συνόδου..

Trump to Italy’s Meloni:



In the U.S., if you tell a woman she’s beautiful, your political career is over — but I’ll take my chances.



You won’t be offended if I say you’re beautiful, right? Because you are. pic.twitter.com/1I0tpceIKu — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

«Είναι πολύ αξιοσέβαστη στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

