Γοητευμένος ο Τραμπ από την Μελόνι: «Δεν θα προσβληθείς αν πω ότι είσαι όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι» - Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει συνεχώς τον θαυμασμό του για «τη ΜΕΓΑΛΗ πρωθυπουργό της Ιταλίας», τόσο που προμοτάρει και το βιβλίο της 

tramp meloni

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε σήμερα το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντάς τη «έμπνευση για όλους», μία ημέρα αφού τη «φλέρταρε» ανοιχτά στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, στην Αίγυπτο. 

«Η Τζόρτζια Μελόνι, η ΜΕΓΑΛΗ πρωθυπουργός της Ιταλίας, έγραψε ένα νέο βιβλίο (...) Η Τζόρτζια κάνει απίστευτη δουλειά για τον υπέροχο λαό της Ιταλίας (...) Είναι έμπνευση για όλους» έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στο δίκτυό του, Truth Social.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου της Μελόνι, το οποίο μόλις μεταφράστηκε στα αγγλικά. «Προμηθευτείτε το αντίτυπό σας σήμερα», προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 79χρονος Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό και χθες Δευτέρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής,  δεν δίστασε να τις κάνει δημοσίως κοπλιμέντα.

«Στις ΗΠΑ, αν πεις σε μια όμορφη νεαρή γυναίκα ότι είναι όμορφη, η πολιτική σου καριέρα τελειώνει — αλλά εγώ θα το ρισκάρω» είπε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών αναζητώντας με το βλέμμα του την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία στεκόταν χαμογελώντας πίσω του. 

.«Δεν θα προσβληθείς αν πω ότι είσαι όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ήταν συμπρόεδρος της Συνόδου..

«Είναι πολύ αξιοσέβαστη στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

