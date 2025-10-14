Ένα ανοιχτό μικρόφωνο «πρόδωσε» τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο να ρωτά τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα, εάν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ.

Ο Σουμπιάντο φαινόταν να μην γνωρίζει ότι ένα μικρόφωνο ηχογραφούσε τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, την ώρα που μιλούσαν για μια περιοχή που «δεν είναι ασφαλής».

Στη συνέχεια ρωτά τον Αμερικανό πρόεδρο: «Μπορώ να συναντήσω τον Έρικ;».

Ο Τραμπ του απαντά: «Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο. Να το κάνω; Είναι τόσο καλό παιδί. Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο».

Ο Έρικ Τραμπ και ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι και οι δύο εκτελεστικοί αντιπρόεδροι του Trump Organization.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος συνεχίζει λέγοντας στον Τραμπ «θα ψάξουμε για ένα καλύτερο μέρος», και ο ίδιος απαντά ξανά «θα πω στον Έρικ να σου τηλεφωνήσει».

Δεν είναι σαφές για το τι συζητούσαν οι δύο ηγέτες και αν αναφέρονταν στο Trump Organization ή σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία που αφορούσε τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σημειώνεται πως η εταιρεία του Αμερικάνου προέδρου άνοιξε το πρώτο της γκολφ - κλαμπ στην Ινδονησία με το όνομα Trump τον Μάρτιο, σε συνεργασία με μια τοπική εταιρεία.

Στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας του Τραμπ βρίσκεται ακόμη ένα ακίνητο στην Ινδονησία καθώς και ένα θέρετρο στο Μπαλί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Trump Organization.

Όπως αναφέρει ο Guardian, από την επιστροφή του στο προεδρικό αξίωμα, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει νέα έρευνα για επιχειρηματικά συμφέροντα καθώς και κατηγορίες ότι εκμεταλλεύεται την προεδρία προς οικονομικό του όφελος.

Ο Τραμπ παρέδωσε τη διαχείριση των επιχειρήσεών του στα παιδιά του, πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και δεν έχει κανένα ρόλο στη λήψη καθημερινών αποφάσεων, σύμφωνα με την εταιρεία του.





