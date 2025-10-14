Γάζα: Και οι δικοί μας φυλακισμένοι έχουν οικογένειες, παιδιά, σπίτια και όνειρα - Βίντεο

«Και οι δικοί μας φυλακισμένοι έχουν οικογένειες, παιδιά, σπίτια και όνειρα», δηλώνει στο X η Μόνιμη Αντιπροσωπεία Παρατηρητών της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, αναρτώντας συγκινητικά βίντεο από την απελευθέρωση Παλαιστινίων στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας του Τραμπ με το Ισραήλ για τη Γάζα.

Our prisoners also have families, children, homes, and dreams.



Welcome home.



Still more than 10,000 captives are unlawfully held by Israel. Call for their release. pic.twitter.com/xsemK39Y9j October 13, 2025



«Καλώς ήρθατε σπίτι.

1968 captives freed.



77 killed by Israel in Israeli detention centers over the past two years.



Over 10,000 remain unlawfully held captive.



360 children remain behind bars. pic.twitter.com/d0Dvb5vhzo — State of Palestine (@Palestine_UN) October 13, 2025

Περισσότεροι από 10.000 αιχμάλωτοι κρατούνται παράνομα από το Ισραήλ. Καλέστε για την απελευθέρωσή τους.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά παράνομα πάνω από 10.000 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 360 παιδιών.

Ελευθερία σε όλους τους αιχμαλώτους μας.

1968 αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν.

77 σκοτώθηκαν από το Ισραήλ σε ισραηλινά κέντρα κράτησης τα τελευταία δύο χρόνια.

Πάνω από 10.000 παραμένουν παράνομα αιχμάλωτοι.

360 παιδιά παραμένουν πίσω από τα κάγκελα» δηλώνει η παλαιστινιακή πλευρά σε αναρτήσεις της.

Welcome home.



Israel still unlawfully holds over 10,000 Palestinian captives, including more than 360 children.



Freedom to all our captives. pic.twitter.com/nLfU4i7i96 — State of Palestine (@Palestine_UN) October 13, 2025

Πηγή: skai.gr

