Παλαιστίνιοι: «Και οι δικοί μας φυλακισμένοι έχουν οικογένειες, παιδιά, σπίτια και όνειρα» - Συγκινητικά βίντεο

«Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά παράνομα πάνω από 10.000 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 360 παιδιών»

Γάζα: Και οι δικοί μας φυλακισμένοι έχουν οικογένειες, παιδιά, σπίτια και όνειρα - Βίντεο

«Και οι δικοί μας φυλακισμένοι έχουν οικογένειες, παιδιά, σπίτια και όνειρα», δηλώνει στο X η Μόνιμη Αντιπροσωπεία Παρατηρητών της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, αναρτώντας συγκινητικά βίντεο από την απελευθέρωση Παλαιστινίων στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας του Τραμπ με το Ισραήλ για τη Γάζα. 


«Καλώς ήρθατε σπίτι.

Περισσότεροι από 10.000 αιχμάλωτοι κρατούνται παράνομα από το Ισραήλ. Καλέστε για την απελευθέρωσή τους.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά παράνομα πάνω από 10.000 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 360 παιδιών.

Ελευθερία σε όλους τους αιχμαλώτους μας.

1968 αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν.

77 σκοτώθηκαν από το Ισραήλ σε ισραηλινά κέντρα κράτησης τα τελευταία δύο χρόνια.

Πάνω από 10.000 παραμένουν παράνομα αιχμάλωτοι.

360 παιδιά παραμένουν πίσω από τα κάγκελα» δηλώνει η παλαιστινιακή πλευρά σε αναρτήσεις της.

 
Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
