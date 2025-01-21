ΠΟΥ: «Ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν» την αποχώρησή τους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ευελπιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν την αποχώρησή τους από τον Οργανισμό, του οποίου ήταν βασικός πυλώνας.



Εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφαση, σε ανάρτησή του στο X, ο Δρ Τέντρος Γκεμπρέισους, επικεφαλής του ΠΟΥ, απάντησε στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ να χωρίσουν οι ΗΠΑ «τους δρόμους τους» με τον Οργανισμό.



Σε δήλωσή του επισημαίνει ότι ο ΠΟΥ «λυπάται για την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό». Ο Γκεμπρέισους προσθέτει ότι οι ΗΠΑ ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών του ΠΟΥ και έκτοτε διαμορφώνουν το έργο του.



«Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το επανεξετάσουν (σ.σ το εκτελεστικό διάταγμα) και ανυπομονούμε να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο για τη διατήρηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και του ΠΟΥ, προς όφελος της υγείας και της ευημερίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο» σημειώνει.

Οι ΗΠΑ, τονίζεται, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΟΥ το 1948, και έκτοτε έχουν συμμετάσχει στη διαμόρφωση και τη διοίκηση του έργου του, μαζί με άλλα 193 κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού συμμετοχής του στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και στην Εκτελεστική Επιτροπή.

WHO comments on United States announcement of intent to withdraw



Geneva – The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.



Τι σημαίνει η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ

Το διάταγμα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται «λόγω του κακού χειρισμού της πανδημίας της Covid-19 που προέκυψε από την Γουχάν στην Κίνα και άλλες παγκόσμιες κρίσεις υγείας, την αποτυχία τους να υιοθετήσουν επειγόντως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και την αδυναμία του να επιδείξει ανεξαρτησία από την ακατάλληλη πολιτική επιρροή των κρατών μελών του ΠΟΥ».



Το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρει επίσης ότι η απόσυρση (των ΗΠΑ) είναι το αποτέλεσμα «άδικα επαχθών πληρωμών» που έκαναν οι ΗΠΑ στον ΠΟΥ, ο οποίος είναι μέρος των Ηνωμένων Εθνών.



Όταν ο Τραμπ ήταν ακόμη στην εξουσία, στην πρώτη θητεία του, ήταν επικριτικός απέναντι στον οργανισμό επειδή ήταν πολύ «σινοκεντρικός» στην αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι ήταν προκατειλημμένος προς την Κίνα στον τρόπο με τον οποίο εξέδωσε οδηγίες κατά τη διάρκεια της επιδημίας.



Υπό τη διοίκηση Μπάιντεν, οι ΗΠΑ συνέχισαν να είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ και το 2023 συνεισέφεραν σχεδόν το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού του οργανισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του οργανισμού είναι 6,8 δισ. δολάρια (6,57 δισ. ευρώ).

Οι ειδικοί στη δημόσια υγεία έχουν επικρίνει την απόφαση του Τραμπ να αποχωρήσει από τον Οργανισμό, προειδοποιώντας ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες και για την υγεία των Αμερικανών. Κάποιοι προειδοποίησαν δε, ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αναστρέψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών όπως η ελονοσία, η φυματίωση και το AIDS.



Ο Ασίζ Τζχά, ο οποίος εργαζόταν στο παρελθόν ως συντονιστής αντιμετώπισης της Covid-19 υπό τον πρόεδρο Μπάιντεν, έχει προειδοποιήσει ότι η αποχώρηση θα «βλάψει όχι μόνο την υγεία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά και την ηγεσία και την επιστημονική ικανότητα των ΗΠΑ».

«Είναι μια προεδρική απόφαση με κατακλυσμιαίες επιπτώσεις. Η απόσυρση είναι μια οδυνηρή πληγή για την παγκόσμια υγεία, αλλά μια ακόμη βαθύτερη πληγή για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, παγκόσμιος ειδικός στη δημόσια υγεία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν.

