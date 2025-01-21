Για «επείγουσα ανάγκη» συντονισμού στην Ευρώπη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς και τάχθηκε υπέρ της διάθεσης πόρων ύψους τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες για τα επόμενα χρόνια.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να καθίσουν μαζί γρήγορα και να συζητήσουν δύο μεγάλα ζητήματα: Τι κάνουμε για τη δική μας ασφάλεια; Αυτό έχει καθυστερήσει πολύ. Ήταν απαραίτητο εδώ και χρόνια και, πώς θα ενισχύσουμε τη θέση μας στο εμπόριο με την Αμερική;» δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ραδιοφωνία (Deutschlandfunk). Ερωτώμενος εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει καλύτερες σχέσεις με δεξιούς Ευρωπαίους ηγέτες, ο υποψήφιος καγκελάριος απάντησε καταφατικά, σημείωσε όμως και ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει και λογικές συζητήσεις με όλους τους άλλους, εφόσον αυτό είναι και προς το συμφέρον των ΗΠΑ».

Η Γερμανία, τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς, πρέπει ταυτόχρονα να αναλάβει μαζί με άλλες χώρες ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και να προωθήσει π.χ. την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας Mercosur με κράτη της Λατινικής Αμερικής. Σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των εξοπλισμών από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, αλλά με στενή συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες τιμές και συντομότεροι χρόνοι παράδοσης. «Η Ευρώπη πρέπει να δράσει από κοινού απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 450 εκατομμύρια κατοίκους, η Ευρώπη είναι μια αγορά μεγαλύτερη από την Αμερική και τον Καναδά μαζί. Κάθε χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται από τις ΗΠΑ για στρατιωτικές προμήθειες, για παράδειγμα για μαχητικά αεροσκάφη. Εάν οι χώρες της ΕΕ παρήγγελλαν από κοινού μεγαλύτερο αριθμό, θα μπορούσαν επίσης να διαπραγματευθούν καλύτερες τιμές», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Ο αρχηγός του CDU σημείωσε επίσης ότι ο στόχος για τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια θα πρέπει να είναι οι αμυντικές δαπάνες να φθάσουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ, μακριά βεβαίως από το 5% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. «Πρώτα από όλα, πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην επίτευξη τουλάχιστον 2% για τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να καλυφθεί ένα δημοσιονομικό κενό 30 έως 40 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως», διευκρίνισε και ως πιθανό μέσο χρηματοδότησης ανέφερε την «αναδιοργάνωση ολόκληρου του εισοδηματικού συστήματος» και τη διασφάλιση λιγότερων αφίξεων προσφύγων στη Γερμανία. «Το κύριο ζήτημα δεν είναι η χαλάρωση ή ακόμη και η κατάργηση του φρένου του χρέους, είναι να αρκεστούμε στα χρήματα που είναι διαθέσιμα. Επιπλέον, η οικονομία πρέπει να ανακάμψει και τότε θα υπάρξουν επίσης περισσότερα φορολογικά έσοδα. Πρέπει να επιστρέψουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης 1-2%. Το 2% είναι εφικτό για τη Γερμανία», υποστήριξε ο κ. Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

