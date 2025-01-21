Μόσχα: «Είμαστε έτοιμοι για σοβαρό διάλογο» με την κυβέρνηση Τραμπ

«Είμαστε έτοιμοι για σοβαρό διάλογο» με την κυβέρνηση Τραμπ τόνισε την Τρίτη ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ (φωτό δίπλα στον Σεργκέι Λαβρόφ).

«Όπως είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον ηγέτη της ΛΔΚ Σι Τζινπίνγκ, η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις από την Ουάσινγκτον για τις επαφές με τη Μόσχα» διευκρίνισε.

Η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ δεν συνδέεται με την ορκωμοσία του Τραμπ, η ημερομηνία (επικοινωνίας) συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο, επέμεινε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Το τελεσίγραφο που θα στείλει ο Τραμπ στον Πούτιν

Το πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή (αλλά και στην εγχώρια) πολιτική σκηνή, επισημαίνεται στις δηλώσεις του Ρόμπερτ Γουίλκι, επικεφαλής της μεταβατικής ομάδας του νέου προέδρου στο Πεντάγωνο, ο οποίος εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC.



Ο Γουίλκι μίλησε για την προσέγγιση του νέου προέδρου των ΗΠΑ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ο Τραμπ θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πει να σταματήσει τον πόλεμο.



Εάν ο Πούτιν αντισταθεί στις εκκλήσεις του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, λέει ο Γουίλκι, μια από τις εκτελεστικές διαταγές του Τραμπ «θα απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή δύναμη».

