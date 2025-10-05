Γάζα: Στο Κάιρο επί τάπητος η κατάπαυση του πυρός

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Με σαφώς ενισχυμένο το ηθικό της, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σήμερα μεταβαίνει στο Κάιρο για προκαταρκτικές διαβουλεύσεις η διαπραγματευτική της αποστολή ενόψει των αυριανών διαπραγματεύσεων επί τη βάσει του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.



Μάλιστα, ως ένδειξη ισχύος, επικεφαλής της αποστολής θα τεθεί ο Χαλίλ Αλ-Χαγιά, θέτοντας έτσι ένα τέλος στην φημολογία ότι δεν είχε διαφύγει από την πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα.

Χωρίς Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ντέρμερ

Ύστερα από αλλεπάλληλες δημοσιογραφικές διαρροές και ανακοινώσεις που αφορούσαν τον τόπο διεξαγωγής των αυριανών διαπραγματεύσεων, εν τέλει οι πρώτες επαφές των αποστολών του Ισραήλ, της Χαμάς, της Αιγύπτου, του Κατάρ και των επιτελείων των Αμερικανών διαμεσολαβητών Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα γίνουν στο Κάιρο και όχι στο θέρετρο Σαρμ Αλ-Σεχ, όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα χθες βράδυ από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.



Νωρίτερα σήμερα, καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές είχαν ενημερώσει την ελληνική υπηρεσία της DW, ότι πολλές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την διοργάνωση της αυριανής πρώτης μέρας των διαπραγματεύσεων δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης και της ακριβούς τοποθεσίας των επαφών.



Όπως μετέδωσε νωρίς σήμερα το απόγευμα η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη διπλωματικούς κύκλους, τόσο οι δύο Αμερικανοί διαμεσολαβητές, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επίσης και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δεν θα συμμετάσχουν στις αυριανές πρώτες επαφές που προγραμματίσθηκαν στο Κάιρο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές «οι διαφορές ανάμεσα στα μέρη είναι ακόμα μεγάλες» και υπάρχουν σημαντικές διαφορές που απομένουν να γεφυρωθούν.

Τραμπ και Ισραήλ συμφώνησαν για την απόσυρση

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσιοποίησε χθες βράδυ έναν χάρτη με την γραμμή της πρώτης απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, ενόψει εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός. Τόνισε ότι το εύρος της απόσυρσης ήδη συμφωνήθηκε από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι θα αποσυρθούν από το μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής ζώνης της Γάζας, διατηρώντας το 70% της έκτασης του θύλακα.



Επεσήμανε μάλιστα, ότι εάν η Χαμάς αποδεχθεί τον συγκεκριμένο χάρτη, θα τεθεί άμεσα σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Ασαφές, ωστόσο, παραμένει πότε ακριβώς θα αρχίσει η 72ωρη προθεσμία, εντός της οποίας η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ομήρους και το Ισραήλ θα αποφυλακίσει εκατοντάδες Παλαιστινίους.

«Η απελευθέρωση των ομήρων να είναι θέμα ημερών»

Σε χθεσινό του διάγγελμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν εντός της επταήμερης εβραϊκής γιορτής της Σκηνοπηγίας (Σουκότ) που αρχίζει από αύριο. Τόνισε όμως ότι το Ισραήλ θα απαιτήσει οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν σύντομα - κάτι που επανέλαβε και ο Τραμπ, προειδοποιώντας την Χαμάς να μην διανοηθεί να κωλυσιεργήσει.



Τέλος, ενώ στο Ισραήλ, συμπολίτευση, αντιπολίτευση και οι συγγενείς των ομήρων χαιρετίζουν τις τρέχουσες εξελίξεις, οι υπουργοί Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εξέφρασαν συγκρατημένη δυσαρέσκεια, μεταθέτοντας με δηλώσεις τους για πολλοστή φορά την απειλή τους για αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα.

