Λευκός Οίκος: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το shutdown οδηγεί σε απολύσεις

Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα ξεκινήσουν απολύσεις εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διαπιστώσει ότι οι συνομιλίες για τη στάση πληρωμών της κυβέρνησης (shutdown) «δεν οδηγούν πουθενά».
Η κυβέρνηση Τραμπ θα ξεκινήσει μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο «δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.
Ωστόσο, ο Χάσετ διευκρίνισε στο CNN ότι εξακολουθεί να βλέπει μια πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να υποχωρήσουν, αποτρέποντας ένα δαπανηρό shutdown και απολύσεις.
