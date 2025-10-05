Λευκός Οίκος: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το shutdown οδηγεί σε απολύσεις

Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα ξεκινήσουν απολύσεις εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διαπιστώσει ότι οι συνομιλίες για τη στάση πληρωμών της κυβέρνησης (shutdown) «δεν οδηγούν πουθενά».

Η κυβέρνηση Τραμπ θα ξεκινήσει μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο «δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Ωστόσο, ο Χάσετ διευκρίνισε στο CNN ότι εξακολουθεί να βλέπει μια πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να υποχωρήσουν, αποτρέποντας ένα δαπανηρό shutdown και απολύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.