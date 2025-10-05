«Τώρα ή ποτέ»: Με μια φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου υπέρ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, καθώς η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα φαίνεται να προχωράει, όπως σημειώνουν οι Times of Israel. «Τώρα ή ποτέ», έγραφε πάνω σε ένα τεράστιο πανό που κρατούσε πλήθος κόσμου, με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει το μήνυμα δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το πανό.

Πριν από τις διαδηλώσεις του Σαββάτου, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών κάλεσε ολόκληρο το ισραηλινό κοινό να πραγματοποιήσει μια μαζική επίδειξη αλληλεγγύης, λέγοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με «κρίσιμες ημέρες για μια συμφωνία». «Αυτή είναι η στιγμή που όλο το Ισραήλ πρέπει να ενωθεί και να απαιτήσει δυνατά: να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας στην πατρίδα», ανέφερε το φόρουμ. Το φόρουμ εξέδωσε επίσης μια δήλωση στην οποία αναφέρει ότι «στηρίζει σθεναρά τον Πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο».

Στην Πλατεία των Ομήρων του Τελ Αβίβ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τις ομιλίες πρώην ομήρων.

Ο πρώην όμηρος Γκάντι Μόζες, ο οποίος επέστρεψε από την αιχμαλωσία της Χάμας τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της τελευταίας εκεχειρίας στη Γάζα, είπε στους διαδηλωτές ότι «δεν έχουν το προνόμιο να ξεκουραστούν, οι διαδηλώσεις είναι σημαντικές». «Βγείτε στους δρόμους ή οπουδήποτε αλλού μπορείτε να ασκήσετε επιρροή», είπε ο 80χρονος, ο οποίος ήταν ο γηραιότερος όμηρος που επέστρεψε ζωντανός. Είπε επίσης ότι για πρώτη φορά από την αποφυλάκισή του, είναι αισιόδοξος για μια συμφωνία. «Αν και οι δύο πλευρές δέχτηκαν πράγματι τις προτροπές του Προέδρου Τραμπ... αυτή είναι η στιγμή να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επικεντρωθούμε στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στον τερματισμό του πολέμου», είπε. «Για πολύ καιρό, φαινόταν αδύνατο να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστεί ο πόλεμος. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε το αδύνατο δυνατό».

Διπλωματικός πυρετός για τη Γάζα στο Κάιρο - Ποιοι θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις;

Στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ. Ο έμπιστος του Νετανιάχου θα ηγηθεί μιας ομάδας στρατιωτικών και αξιωματούχων ασφαλείας με αποστολή την επίλυση της κατάστασης με τους ομήρους. «Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε λίγες μόνο ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου, ανακοινώνοντας τον ρόλο του Ντέρμερ.

Ο Ντέρμερ θα ηγηθεί μιας αντιπροσωπείας που θα αποτελείται από τον Γκαλ Χιρς, συντονιστή του Ισραήλ για τους αιχμαλώτους και τους αγνοούμενους, τον υποστράτηγο Νιτζάν Αλον, επικεφαλής της στρατιωτικής μονάδας για τους ομήρους, και έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Η Χαμάς έστειλε μια αντιπροσωπεία που αναμενόταν να φτάσει στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα το Σάββατο το βράδυ για τις διαπραγματεύσεις, όπως δήλωσε στο CNN ένας ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης. Ξεχωριστά, η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο», μια διάσκεψη για τις παλαιστινιακές φατρίες προκειμένου να αποφασίσουν για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε από τη μεριά του τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

