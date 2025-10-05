Κάλπες στη Συρία για πρώτη φορά μετά την ανατροπή του Άσαντ, χωρίς απευθείας ψηφοφορία για τη Λαϊκή Συνέλευση. Έντονες επικρίσεις για την εκλογική διαδικασία. Μεγάλη βαρύτητα δίνει η Τουρκία.



Άνοιξαν το πρωί οι κάλπες στη Συρία για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Η νέα βουλή θα αποτελείται από 210 βουλευτές, το ένα τρίτο εξ αυτών θα οριστεί από τον μεταβατικό πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα.Τα υπόλοιπα δυο τρίτα επίσης δεν ψηφίζονται από όλους τους πολίτες, αλλά από ειδικές επιτροπές που έχουν οριστεί στις περιφέρειες.



Το εκλογικό σύστημα έχει έντονα επικριθεί για μεροληψία. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα το βράδυ ή αύριο.



Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία



Μεγάλη σημασία αποδίδει η Τουρκία στις σημερινές εκλογές στη Συρία. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο κρατικό κανάλι TRT, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Συρία «συνδέεται άμεσα» με την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.



Τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της ανακήρυξης της κυβέρνησης, των επερχόμενων εκλογών και του σχηματισμού ενός κοινοβουλίου που θα έχει τετραετή θητεία, ο Φιντάν δήλωσε: «Τα στοιχεία που απειλούν επί του παρόντος τη φυσική ακεραιότητα της Συρίας και την θέτουν σε κίνδυνο διαίρεσης πρέπει να εξαλειφθούν.



Οι συριακές δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να δηλώσουν ανοιχτά τις προθέσεις τους και να καταλήξουν σε συμφωνία με τη Δαμασκό. Το ζήτημα των Δρούζων στον νότο πρέπει να επιλυθεί με τρόπο που να μπορούν να το αποδεχτούν και οι δύο πλευρές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ενότητα της χώρας».



Σημειώνουμε ότι ο πρώην τζιχαντιστής και νυν προσωρινός πρόεδρος Αλ Σάρα έγινε ο πρώτος ηγέτης από το 1967 που εκπροσώπησε τη Συρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε προεδρικό επίπεδο πριν από λίγες ημέρες.

Πηγή: Deutsche Welle

