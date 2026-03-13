Μεγάλο πλήγμα στο Ιράν προαναγγέλλει με ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «το Ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όλα τα άλλα αποδεκατίζονται και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης».

«Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!» αναφέρει δε, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προβαίνει στη δήλωση αυτή αφότου συνετρίβη αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ στο Ιράκ. Φιλοϊρανική οργάνωση, υποστηρίζει ότι το κατέρριψε.

«Νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός. Νομίζω ότι έχει πάθει ζημιά, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός με κάποιο τρόπο» δήλωσε εξάλλου στο Fox News ο Τραμπ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ωστόσο, αν διαβάσετε τους αποτυχημένους New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το Ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όλα τα άλλα αποδεκατίζονται και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Έχουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο - Παρακολουθήστε τι συμβαίνει σε αυτά τα τα τρελά καθάρματα σήμερα. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Διαβάστε αναλυτικά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.