Συναγερμός στην Τουρκία - Ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ

Νωρίτερα, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Ιντσιρλίκ

Σειρήνες ακούστηκαν την Παρασκευή στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Νωρίτερα, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σειρήνες ήχησαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδας) και επί πέντε λεπτά στα Άδανα.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από μέσα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι συντρίμμια του πυραύλου έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή στην επαρχία Γκαζιαντέπ στη νοτιοανατολική Τουρκία, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες

Αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 

