Συναγερμός στην Τουρκία - Ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ

Σειρήνες ακούστηκαν την Παρασκευή στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Νωρίτερα, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σειρήνες ήχησαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδας) και επί πέντε λεπτά στα Άδανα.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από μέσα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι συντρίμμια του πυραύλου έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή στην επαρχία Γκαζιαντέπ στη νοτιοανατολική Τουρκία, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες

Adana'da çok sayıda vatandaş saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarına yönelik bildirimde bulundu. İncirlik Üssü'nden siren sesleri duyuldu. Bir süre sonra gökyüzünde parıltılı bir cismin düştüğü kameralara yansırken, bölgeye yönelen bir füzenin havada imha… pic.twitter.com/jz6dwNOryB — Adana Masası (@adanamasasi) March 13, 2026

Αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.