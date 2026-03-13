Τραμπ σε G7: Το Ιράν είναι έτοιμο να παραδοθεί - Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους ηγέτες της G7, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Τετάρτης, πως το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί», όπως αποκαλύπτουν αξιωματούχοι στο Axios.

Ωστόσο, 24 ώρες αργότερα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε την πρώτη δημόσια δήλωσή του, στην οποία τόνισε ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί».Η εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται έτσι σε αντίθεση με την περίπλοκη πραγματικότητα. Το ιρανικό καθεστώς δεν έχει δείξει κανένα σημάδι επικείμενης παράδοσης ή κατάρρευσης, ενώ ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στη 14η ημέρα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ καυχήθηκε για τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της G7 την Τετάρτη το πρωί, λέγοντας στους συμμάχους του: «Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που απειλούσε όλους μας».

Παράλληλα, αν και υποστήριξε πως το Ιράν είναι έτοιμο να παραδοθεί, υπονόησε ότι δεν υπάρχουν πλέον αξιωματούχοι που να έχουν την εξουσία να λάβουν μια τέτοια απόφαση. «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, οπότε δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ χλεύασε και τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποκαλώντας τον «ελαφρύ», ενώ είχε δηλώσει προηγουμένως στο Axios ότι ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν είναι αποδεκτός από τις ΗΠΑ.

Σε μήνυμα που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποσχέθηκε να εκδικηθεί για τους Ιρανούς «μάρτυρες» και να ανοίξει νέα μέτωπα στον πόλεμο «εκεί όπου ο εχθρός έχει μικρή εμπειρία και είναι ιδιαίτερα ευάλωτος». Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να απειλεί το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι υπόλοιποι ηγέτες της G7, σύμφωνα με πληροφορίες, προέτρεψαν τον Τραμπ να κινηθεί προς τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο κλιμάκωσης γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως η κατάσταση στο Ορμούζ βελτιώνεται και ότι τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του πολέμου, ήταν πολύς ασαφής, λέγοντας πως «πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά», για να αποφευχθεί ένας άλλος πόλεμος με το Ιράν σε πέντε χρόνια.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.