Η ένοπλη οργάνωση Άσχαμπ αλ Καφ («οι άνθρωποι του σπηλαίου»), η οποία πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι βάζει στο στόχαστρο «όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και στην περιοχή», μετά την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και άλλων στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας στην περιοχή του Κόλπου.

«Ανακοινώνουμε από απόψε ότι όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και στην περιοχή» θα υποστούν «επιθέσεις μας», τόνισε η ιρακινή ένοπλη οργάνωση μέσω Telegram, καλώντας τους πολίτες να παραμένουν στο εξής σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν στην οποία σταθμεύουν γάλλοι στρατιωτικοί.

Δεν ανέλαβε πάντως άμεσα την ευθύνη για την επίθεση η οποία σκότωσε υπαξιωματικό και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον πέντε στρατιωτικούς της Γαλλίας χθες Πέμπτη.

