Το χάσμα Ανατολής και Δύσης παραμένει

Οι εντελώς διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις των Γερμανών στα δύο πρώην χωρισμένα τμήματα της χώρας θα επιβεβαιωθούν και αυτή την Κυριακή, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με αυτές η Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑfD θα είναι πρώτο κόμμα στις περισσότερες από τις εκλογικές περιφέρειες της πρώην Ανατολικής, σε κάποιες μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά.

Το τεράστιο αυτό χάσμα υπάρχει και στα ποσοστά δημοφιλίας της επικεφαλής υποψήφιάς της, Αλίς Βάιντελ. Στην ανατολική πλευρά της χώρας έρχεται πρώτη σε απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιος/ποια πρέπει να ηγηθεί της χώρας με ποσοστό 24%. Στη δυτική συγκεντρώνει το 12%. Το αντίστροφο συμβαίνει με τον αρχηγό της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης Φρίντριχ Μερτς, με 33% στη δυτική και 20% στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας.

