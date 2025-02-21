Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το χάσμα Ανατολής και Δύσης παραμένει

Η ΑfD, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της πρώην ανατολικής Γερμανίας - Στη δυτική συγκεντρώνει το 12%

AfD

Οι εντελώς διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις των Γερμανών στα δύο πρώην χωρισμένα τμήματα της χώρας θα επιβεβαιωθούν και αυτή την Κυριακή, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με αυτές η Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑfD θα είναι πρώτο κόμμα στις περισσότερες από τις εκλογικές περιφέρειες της πρώην Ανατολικής, σε κάποιες μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά. 

Το τεράστιο αυτό χάσμα υπάρχει και στα ποσοστά δημοφιλίας της επικεφαλής υποψήφιάς της, Αλίς Βάιντελ. Στην ανατολική πλευρά της χώρας έρχεται πρώτη σε απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιος/ποια πρέπει να ηγηθεί της χώρας με ποσοστό 24%. Στη δυτική συγκεντρώνει το 12%. Το αντίστροφο συμβαίνει με τον αρχηγό της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης Φρίντριχ Μερτς, με 33% στη δυτική και 20% στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές Γερμανία AfD Άλις Βάιντελ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark