Σε όλο τον κόσμο, οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής προσαρμόζονται στην πραγματικότητα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά τους ανά πάσα στιγμή.

Μερικοί κεντρικοί τραπεζίτες παραδέχονται σχεδόν ανοιχτά ότι βρίσκονται στο έλεος του Τραμπ, διστάζοντας να προσαρμόσουν τη νομισματική τους πολιτική μέχρι να μάθουν εάν θα γίνουν στόχος των δασμολογικών του μέτρων, αναφέρει σε ανάλυσή του το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για να αξιολογήσουν τις οικονομίες τους είναι παλαιά και δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις μιας ασαφούς εμπορικής πολιτικής.

Οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν πλέον να είναι οι «πρωταγωνιστές» ή οι «ρυθμιστές του ρυθμού» της μακροοικονομικής πολιτικής, έγραψε σε σημείωμά του την Τετάρτη ο Thierry Wizman, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie.

«Είναι πλέον «ακόλουθοι», που παραχωρούν τη δύναμή τους στα νομοθετικά σώματα, τις κυβερνήσεις και τις διπλωματικές αίθουσες», πρόσθεσε ο Wizman, σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι μεταξύ των τραπεζών που θα «αναβάλλουν τις αποφάσεις τους ενόψει μελλοντικών γεγονότων εκτός της αρμοδιότητάς τους».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια το βράδυ της Τρίτης, δίνοντας περισσότερο χρόνο για να αποσαφηνιστούν τα σχέδια του Τραμπ για τους αμοιβαίους δασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να στοχεύσουν τις ιαπωνικές εξαγωγές.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες για τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ποσοστών ανά χώρα και τομέα, στις αρχές Απριλίου, με την εφαρμογή τους να ακολουθεί σύντομα μετά.

«Τον τελευταίο μήνα, έχουν σημειωθεί ραγδαίες αλλαγές στο εύρος και την ταχύτητα εφαρμογής των αμερικανικών δασμών», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη το πρωί, σύμφωνα με το Reuters.

«Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές που μπορεί να μη γνωρίζουμε ούτε μετά τον Απρίλιο, επομένως η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι απειλές Τραμπ σχετικά με το εμπόριο καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση των στόχων πληθωρισμού.

Η Ιαπωνία, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, έχει αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές τον τελευταίο χρόνο, καθώς η οικονομία της φαίνεται να έχει ξεπεράσει την περίοδο αποπληθωρισμού.

Από τη μία πλευρά, ο Ουέντα ανέφερε ότι η αύξηση των μισθών και των τιμών θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη από την αναμενόμενη, συνθήκες που θα υποστήριζαν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Ωστόσο, αυτή η προοπτική μπορεί να αλλάξει εάν οι επερχόμενοι δασμοί μειώσουν τη ζήτηση για ιαπωνικά προϊόντα, ιδιαίτερα για τα αυτοκίνητα.

Ο Ουέντα αποχώρησε από την Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα χωρίς διαβεβαίωση ότι η χώρα του θα εξαιρεθεί από μελλοντικούς δασμούς.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είναι επίσης πιθανό να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την Πέμπτη, παρά τις πρόσφατες ενδείξεις ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εξασθενεί.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται επίσης να τηρήσουν στάση αναμονής και να περιμένουν περισσότερα δεδομένα εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής, προτού μειώσουν τα επιτόκια», έγραψε η Susannah Streeter, επικεφαλής χρηματαγορών και αγορών στη Hargreaves Lansdown.

«Υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης, δεδομένης της αναστάτωσης που προκαλούν οι δασμοί στο παγκόσμιο εμπόριο».



