Στα πρώτα πλάνα που κυκλοφορούν αμέσως μετά τη σύλληψή του από τις τουρκικές αρχές, ο Εκρέμ Ιμάμογλου φαίνεται ήρεμος καθώς εισέρχεται στο τμήμα υπό τη συνοδεία αστυνομικών.

Μάλιστα, κατά την είσοδό του χαιρετά τον κόσμο που βρίσκεται στον χώρο.

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, μόλις λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη επιλογή του ως υποψηφίου για την προεδρία.

Ο Ιμάμογλου, από το κοσμικό Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς αντιπάλους του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν για διαφθορά και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «ύποπτο για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης».

Η αστυνομία συνέλαβε 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένων άλλων πολιτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης επέβαλε περιορισμούς στις διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες.



