Χιλιάδες Τούρκοι βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν ύστερα από την προφυλάκιση του Ιμάμογλου και παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων που επέβαλε η κυβέρνηση από νωρίς το πρωί.

Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί το μεσημέρι στο αρχηγείο της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης δήλωναν ότι η σύλληψη και η προφυλάκιση του κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αποτελεί πλήγμα για την τουρκική δημοκρατία.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Ιμάμογλου, ο οποίος ανήκει στο κύριο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), με κατηγορίες για διαφθορά και βοήθεια σε τρομοκρατική ομάδα, προκαλώντας τις διαδηλώσεις και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης και των επικριτών της κυβέρνησης.

Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.